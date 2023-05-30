Ankaragücü deplasmanından galibiyetle ayrılan Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları Canlı Yayın adresi çok merak ediliyor. GS Şampiyonluk Kutlaması Hangi Kanalda? Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları nereden izlenir? 30 Mayıs Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları hangi kanalda? 23. şampiyonluk kutlamaları için sarı kırmızılı taraftarlar tüm yurtta sokaklara çıktılar. İşte şampiyonluk kutlamalarından ilk kareler:

Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları Canlı Yayın

23. şampiyonluk için MKE Ankaragücü deplasmanından üç puasn alması gereken Galatasaray, maça 7. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 önde başladı. 16. dakikada Milson skoru 1-1 yapan golü attı. 38. dakikada Kerem'in pasında Mauro Icardi kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru 2-1 yapmayı başardı. İlk yarıyı 2-1 önde kapatan Galatasaray taraftarı şampiyonluk şarkıları söylemeye başladılar. Peki, Galatasaray kaç kez şampiyon oldu?

Ligin geride kalan 65 sezonunda 23 kez şampiyon olan Galatasaray, en çok şampiyon olan takım ünvanının da sahibi. Süper Lig'de sarı kırmızılı takım bu sene 23. şampiyonluğuna ulaştı. İlk olarak 1961-62 sezonunda Gündüz Kılıç yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın şampiyonluk yılları merak ediliyor. İşte Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı seneler:

1. 1961–62

2. 1962–63

3. 1968–69

4. 1970–71

5. 1971–72

6. 1972–73

7. 1986–87

8. 1987–88

9. 1992–93

10. 1993–94

11. 1996–97

12. 1997–98

13. 1998–99

14. 1999–00

15. 2001–02

16. 2005–06

17. 2007–08

18. 2011–12

19. 2012–13

20. 2014–15

21. 2017–18

22. 2018–19

23. 2022-23

Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Hangi Kanalda?

Haber kanallarının maçın bitimiyle Türkiye sokaklarından canlı yayına başlaması bekleniyor. Özellikle Beinsports ve TRT Spor kanalları maçın sonlarından itibaren şampiyonluk coşkusunu aktarmaya başlayacaklar. En son 4 sene önce şampiyon olan Galatasaray, 2019-2020 sezonunda 6'ncı, 2020-2021 sezonunda averajla 2'nci, 2021-2022 sezonunda da 13. olmuştu.

30 Mayıs 2023 Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları Canlı Yayın

Galatasaray yönetimi bu sene Florya tesislerine taraftarların içeri girmesini istemediğini belirtti. Saat gece 3'te İstanbul'a ulaşacak olan sarı kırmızılı kadroyu burada büyük bir taraftar grubu karşılayacak. Şampiyonluk kutlamaları için Fenerbahçe derbisini bekleme kararı alan yönetim, harika bir gösteri ile şampiyonluğu kutlayacak. Bkz: Galatasaray şampiyonluk kutlaması biletleri