Galatasaray, İstanbul'daki küçük derbiyi Mauro Icardi sayesinde 2-0 kazandı. Geleneksel kulüp şampiyonluğa doğru bir sonraki büyük adımı attı.

Galatasaray, Salı akşamı İstanbulspor derbisinde liderliğini sürdürmek istedi, ancak teknik direktör Okan Buruk'un ekibi başlangıçta mücadele etti. Sadece ilk yarının uzatma süresinde golcü Mauro Icardi, zekice dönüştürülmüş bir penaltı ile (45./+11) için öne geçti.

İki İstanbul kulübü arasındaki düello ikinci yarıda da açık kaldı çünkü favoriler on beşinci sıradaki takıma karşı ikinci golü atamadı. Ayrıca eski Roman profesyonel Zaniolo, 75. dakikada oyuna girdikten altı dakika sonra kırmızı kart gördü ve konuklar final aşamasını bir adam yerde bitirmek zorunda kaldı.

Ancak sonunda Galatasaray, normal sürenin bitiminden bir dakika önce 2-0 kazanan Icardi'ye tekrar güvenmeyi başardı. Aktürkoğlu'nun kulvara yaptığı güzel pasın ardından PSG'nin eski forveti, Danimarkalı kaleci Jensen'i uzak köşeye yaptığı düşük şutla geride bırakarak final skorunu yaptı. Genel olarak, Arjantin'in 21. lig maçlarında sezonun 17. golüydü.

Galatasaray , 76 puanla ikinci sıradaki Beşiktaş'tan beş, Perşembe gecesi son şampiyon Trabzonspor ile karşılaşan üçüncü sıradaki Fenerbahçe'den sekiz farkla önde . Fener'in Karadeniz'e karşı galibiyeti olmazsa, Galatasaray Cumartesi günü Sivasspor'a karşı bir üç puan ile şampiyonluğu perçinleyebilir.