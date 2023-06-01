Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçı oynayacak mı? GS Şampiyonlar Ligi'ne direkt mi katılacak? internet üzerinden araştırılan konuların başında geliyor. Bu hafta Ankaragücü deplasmanında 4-1 galip gelen Galatasaray, 23. şampiyonluğuna ulaştı. Milyonlarca futbolsever Galatasaray'ın Şampiyonlar Lig'ine direkt katılıp katılmayacağını araştırıyor. Galatasaray Şampiyonlar Lig'ine direkt mi katılacak? GS kaç ön eleme oynayacak? İşte tüm detaylar...

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI!

Spor Toto Süper Lig'i 36'ncı hafta karşılaşmasında Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına gitti. 3 puan alması durumunda şampiyonluk ipici gögüsleyecek olan Aslanlar hata yapmadı. Icardı'nin yıldızlaştığı maçta Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 2022-2023 senesini şampiyon tamamladı ve böylece 23. kez mutlu sona ulaştı.

ICARDİ YILDIZLAŞTI, TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız oyuncusu Icardi, Ankaragücü maçınıda boş geçmedi.

Yıldız futbolcu üst üste 5. maçta da gol attı. Galatasaray'da üst üste 8. gol atarak bunu başaran ilk futbolcu oldu.

Icardi, bu sezon attığı gollerle dikkat çekti ve Galalatasaray'ın şampiyon olmasında başrol oynadı. Bu sezon attığı 21. golle takıma katkıda bulunurken, bunu başaran 4'ncü yabancı futbolcu oldu.

Daha önceden 20 gol barajını geçen futbolcular, Mario Jardel, Milan Baros ve Bafetimbi Gomis olmuştu.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİG'İNE DİREKT KATILIYOR MU?

Galatasaray'ın 2022-2023 yılını şampiyon tamamlamasının ardından, Şampiyonlar Lig'ine nasıl katılacağı merak ediliyor. En son 2019-2020 yılında Şampiyonlar Lig'nde şampiyonlar Lig'inde mücadele eden Galatasaray, yıldız oyuncularıyla bir kez daha Devler Lig'inde boy gösterecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Lig'ine 2. turdan dahil olacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlamasının ardından, Şampiyonlar Lig'inde 2. ön elemeden katılacak. Galatasaray ön eleme maçına 25-26 Temmuz'da çıkarak sezonu açacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE NASIL GİDER?

2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek için 3 tur geçmesi gerekmektedir.