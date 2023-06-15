Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme ne zaman? 2023 GS Şampiyonlar Ligi ön eleme kaç maç oynayacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme muhtemel rakipler kim? Bu sene Galatasaray'ın şampiyonlar ligi muhtemel rakipleri ve ön eleme tarihleri:

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme ne zaman 2023?

23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray taraftarı için Devler ligi mesaisi başlamak üzere. Sarı kırmızılı takımın taraftarları Şampiyonlar Ligi heyecanını hissetmeye başladılar. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Acaba GS kaç eleme turu oynayacak? Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek için kaç tur geçmesi gerekiyor? Merak edilen soruların yanıtlarını sizin için derledik:

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme kaç maç oynayacak?

Şampiyonlar Ligi Ön Elemelerine 2. turdan katılan Galatasaray'ın grup aşamasına geçebilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor: 2. Ön Eleme Turu, 3. ön Eleme Turu ve Play-off Turu. Bu üç turun tarihlerine ve muhtemel rakiplere göz atalım:

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına 2. ön eleme turundan katılan Galatasaray'ın önünde geçmesi gereken üç tur var. Bu üç turu da geçmesi halinde 19-20 Eylül'de Galatasaray'ı Şampiyonlar ligi grup aşamasındaki ilk maçı bekliyor. Eğer Galatasaray üç turdan herhangi birinde elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinden devam edecek.

» Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu

25-26 Temmuz 2023 tarihlerinde ilk maçlar oynanacak. Rövanş maçları ise 1-2 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak.

» Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu

8-9 Ağustos 2023 ilk maçların tarihi. Rövanş maçları ise 15 Ağustos günü oynanacak.

» Şampiyonlar Ligi Play-off Turu

22-23 Ağustos 2023 tarihlerinde grup aşaması öncesi son turun ilk maçları oynanacak. Play-off rövanş maçları ise 29-30 Ağustos'ta.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme muhtemel rakipler

Bu sene Galatasaray'ın şampiyonlar ligi muhtemel rakipleri çok merak ediliyor. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri netleşmeye başladı. Gheorge Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta'nın yanı sıra Albert Riera yönetimindeki Olimpija, sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri arasında. İsrail'den Maccabi Haifa, İsveç'ten Hacken, Azerbaycan'dan Karabağ, Macaristan'dan Ferençvaros, Polonya'dan Rakow Czestochowa, Kazakistan'dan Astana, Slovakya'dan Slovan Bratislava, Belarus'tan BATE Borisov, Litvanya'dan Zalgiris ve Moldova'dan Sheriff, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray hangi torbadan katılacak?

İlk iki torbadaki 8'er takım belli oldu. Galatasaray eğer üç ön eleme turunu geçerse, gruplara 3. ve 4. torbadan katılacak. Hangi torbadan katılacağı ön eleme turlarından gelecek takımlara göre belli olacak.

Şampiyonlar Ligi kuraları 2023 1. Torba

Man City

Sevilla

Barcelona

Napoli

B. Münih

PSG

Benfica

Feyenoord

Şampiyonlar Ligi kuraları 2023 2. Torba

Real Madrid

Man United

Inter

B. Dortmund

Atl. Madrid

RB Leipzig

Porto

Arsenal

Kaynak: HABER MERKEZİ