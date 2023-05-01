Beşiktaş'ın 32. haftada Galatasaray'ı 3-1 mağlup etmesiyle şampiyonluk hesapları karıştı. Lider Galatasaray 70, 2. sıradaki Fenerbahçe 67 puanda. Peki Süper Lig'de hangi takım nasıl şampiyon olur?

Beşiktaş mağlubiyetiyle ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: “Bu maç derbi, önce ya da sonra da oynasanız, bir şey fark etmez. Fenerbahçe puan kaybetseydi, bu bizi daha olumsuz da etkileyebilirdi. Fenerbahçe maçının skoru bizi etkilemedi. Şampiyonluğa en yakın takım Galatasaray. Ben çok rahatım!” dedi.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

30 maçta 70 puan toplayan Galatasaray, 3 puan farkla liderliğini sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar son viraja stresli giriyor. Son 2 maçta 4 puan kaybeden Galatasaray'ın önünde kritik Medipol Başakşehir maçı var. Cim Bom ardından da sırasıyla Ankaragücü deplasmanı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor, evinde Sivasspor ve yine evinde Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar son hafta Hatayspor'dan 3-0'lık hükmen galibiyetini alacak.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

30 maçta 67 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 3-3'lük İstanbulspor maçının 90+6. dakikasında yediği gol olmasa şu an zirvenin 1 puan gerisinde olabilirdi. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Sarı-Lacivertliler yine de ciddi bir şansa sahip. Önümüzdeki hafta Giresunspor'la deplasmanda oynayacak olan Fenerbahçe'nin kalan fikstürü şöyle: Antalyaspor, Trabzonspor ve deplasmanda Galatasaray. Fenerbahçe'nin de önünde 6 maç var ancak bu 6 maçtan 2'si Hatayspor ve Gaziantep FK ile olduğu için görünmez bir avantaja sahipler. Galatasaray ile Fenerbahçe sezonu aynı puanda bitirirse ikili averaja bakılacak. Sarı-Kırmızılılar ilk maçı Kadıköy'de 0-3 kazanmıştı.