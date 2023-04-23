Spor Toto Süpe Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı karşılaşmada lider Galatasaray evinde mutlak 3 puanın sahibi olmak ve puan farkını açmak istiyor.

Ligin lideri Galatasaray kalan 7 maçından evinde oynayacağı 4 karşılaşmayı kazandığı takdirde bile mutlu sona ulaşabilecek. Peki Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 23 Nisan Pazar günü saat 19.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

EVİNDEKİ 4 MAÇI KAZANIRSA ŞAMPİYON

Lider Galatasaray, Ali Sami Yen Nef Stadı'ndaki 4 maçını kazanırsa şampiyon olacak. Lider Aslan, kalan 7 sınavının 4'ünü evinde oynayacak. Cimbom'un iç sahadaki son rakibi Fenerbahçe. Sezonu hükmen galibiyetle kapatıp 3 puan alacak Aslan, kalan 7 maçının 4'ünü evinde oynayacak. Cimbom, bu karşılaşmaları kazanırsa, dış sahadaki 3 sınavını kaybetse bile mutlu sona ulaşcak. Sarı-kırmızılıların iç sahadaki son maçı Fenerbahçe derbisi. Galibiyet, şampiyonluğun ilanı anlamına geliyor.

ASLAN REKOR PEŞİNDE

Galatasaray bugün Karagümrük'ü konuk sahadaki son rakibi Fenerbahçe edecek. Evindeki son 10 maçını kazanan Buruk ve öğrencileri, Gündüz Kılıç'a ait olan ‘iç sahada en uzun galibiyet serisi' rekorunu (12) kırmayı hedefliyor. Buruk, bu istatistikte ikinci sırada olan Terim'i (11) bugün yakalayabilir.

ICARDI’YE DERBİ ÖNLEMİ

Adalesinde ağrıları bulunan, son 3 günü tedavi ile geçiren, sarı kart cezası sınırında olan İcardi'nin riske edilmesi beklenmiyor. Barış Alper cezalı. Beşiktaş derbisi öncesi Kerem, Boey ve Oliveira da ceza sınırında.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KALAN MAÇLAR

Galatasaray (69p): Karagümrük, Beşiktaş (D), Başakşehir, İstanbulspor (D), Sivasspor, Ankaragücü (D), Fenerbahçe, Hatay (3-0 H) Fenerbahçe (63p): İstanbulspor, Sivasspor (D), Giresunspor (D), Trabzonspor, Hatay (3-0 H), Antalyaspor, Galatasaray (D), Gaziantep (3-0 H) Beşiktaş (62p): Galatasaray, Antalyaspor (D), Gaziantep FK (3-0 H), Adana Demirspor (D), Kasımpaşa (D), Konyaspor