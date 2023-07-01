Galatasaray, Kaan Ayhan'ı ne kadara transfer etti? Kaan Ayhan Serie A'da kaç gol attı kaç gol attı? Galatasaray Sassuolo'dan sezon başında kiraladığı milli futbolcu Kaan Ayhan'ın bonservisini resmi olarak satın aldığını duyurdu. Milli savunma oyuncusu Kaan Ayhan'ın kadrosuna kalıcı olarak katılan Galatasaray, transferin maliyetini de açıkladı. Peki Galatasaray, Kaan Ayhan'ı ne kadara transfer etti? Kaan Ayhan Serie A'da kaç gol attı kaç gol attı? Detayları haberimizde...

Galatasaray, Kaan Ayhan'ı ne kadara transfer etti?

Galatasaray, İtalyan futbol kulübü Sassuolo'dan sezon başında kiraladığı milli futbolcu Kaan Ayhan'ın bonservisini resmi olarak satın aldığını duyurdu.

Milli savunma oyuncusu Kaan Ayhan'ın kadrosuna kalıcı olarak katılan Galatasaray, transferin maliyetini de açıkladı. İstanbul temsilcisi, Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonunun 2.8 milyon Euro karşılığında kullanıldığını ve futbolcuyla 3 yıllık bir anlaşma imzalandığını belirtti.

Galatasaray'ın konuyla ilgili açıklamasında, "2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir. Buna göre, US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Bu transferle birlikte, Kaan Ayhan önümüzdeki 3 yıl boyunca Galatasaray formasını giyecek ve kulüp, oyuncunun bonservisi için Sassuolo'ya 2.8 milyon Euro ödeme yapacak.

Kaan Ayhan Serie A'da kaç gol attı kaç gol attı?

İtalyan futbol kulübü Sassuolo takımında Serie A'da 52 maça çıkarak 1 gol atma başarısı gösterdi.