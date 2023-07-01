Süper Lig 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 23. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ilk hazırlık maçında Hull City ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak ve biletler ne kadar? Detaylar haberimizde...

Galatasaray Hull City Hazırlık Maçı Ne Zaman?

Galatasaray'ın Hull City hazırlık maçı 5 Temmuz Çarşamba günü, saat 19:45'te başlayacak.

Galatasaray Hull City Hazırlık Maçı Nerede Oynanacak?

Galatasaray Hull City hazırlık maçı, Kocaeli Stadı'nda oynanacak. Maçın yayıncısı henüz belli değil.

Galatasaray Hull City Hazırlık Maçı Biletleri Ne Kadar?

Biletler, 1500 ila 100 lira arasında değişiyor. Galatasaray Hull City hazırlık maçı biletleri passolig sitesi üzerinden satın alınabiliyor.