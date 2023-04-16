Galatasaray futbol takımının başarılı ismi Abdulkerim Bardakçı, geride bıraktığımız gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Haftayı galibiyetle tamamlayan Galatasaray'ın başarılı ismi yakın dostlarıyla birlikte AVM'de bir araya geldi. Özellikle Galatasaray'lı taraftarların yoğun ilgi gösterdi başarılı isim, bu ilgiye kayıtsız kalmayıp yanına gelen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirip, ayak üstü de olsa sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

