Galatasaray Forması 2023/24 Yeni Sezon GS Formaları satışa çıktı. Son şampiyon Galatasaray yeni sezondaki formalarını satışa sundu. Peki 2024 Galatasaray Forma Fiyatları ne kadar? Galatasaray iç saha forması ve dış saha forması fiyatlarına yakından bakmak istiyoruz. Yeni sezon Galatasaray forma fiyatları 2023 24 listesi:

Galatasaray Forması 2023/24 Yeni Sezon GS Formaları satışa çıktı

Sarı kırmızılı takım şampiyonluk sevinci sonrasında yeni sezon formalarını satışa sundu. İlk önce iç saha formaları satışa sunulmuştu. Bugün deplasman formaları da satışa sunuldu.

Galatasaray Forma Fiyatları ne kadar?

Peki 2024 Galatasaray Forma Fiyatları ne kadar? Yeni sezon Galatasaray forma fiyatları 2023 24 listesi:

Nike Galatasaray 2023/2024 Deplasman Forma 1.449,90 ₺

Nike Galatasaray Kadın 2023/2024 Deplasman Forma 1.449,90 ₺

Nike Galatasaray 2023/2024 Genç Çocuk Deplasman Forma 1.249,90 ₺

Nike Galatasaray 2023/2024 Parçalı İç Saha Forma 1.449,90 ₺

Nike Galatasaray Kadın 2023/2024 Parçalı İç Saha Forma 1.449,90 ₺

Nike Galatasaray 2023/2024 Genç Çocuk Parçalı İç Saha Forma 1.249,90 ₺

Nike Galatasaray 2023/2024 Çocuk Parçalı İç Saha Forma Set 1.649,90 ₺

Nike Galatasaray 2023/2024 Bebek Parçalı İç Saha Forma Set 1.649,90 ₺

Nike Galatasaray 2023/2024 Parçalı Profesyonel Forma 3.449,90 ₺

Kaynak: HABER MERKEZİ