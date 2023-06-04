Galatasaray ve Fenerbahçe takımları arasındaki maçlar, Türkiye’nin en büyük derbilerinden biri olarak kabul edilir. Bu yılın son derbi maçı olan Galatasaray Fenerbahçe maçı, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, maç saat kaçta başlayacak? İlk 11 maç kadrosu nasıl olacak? Şifresiz mi izlenebilecek yoksa Bein Sports’ta mı yayınlanacak? Tüm detayları ile inceleyelim.

Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman?

Galatasaray Fenerbahçe maçı, 2023 yılının son derbi maçı olarak 4 Haziran tarihinde oynanacak. Maçın başlama saati ise 19:00 olacak. Galatasaray-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

GS FB İlk 11 Maç Kadrosu

Her iki takımın taraftarları, maç öncesinde ilk 11 maç kadrosunu merakla bekliyor.

Galatasaray takımının muhtemel ilk 11 kadrosu şu şekilde:

Muslera

Boey

Nelsson

Abdülkerim

Kazımcan

Oliveira

Torreira

Rashica

Mertens

Kerem

Icardi

Fenerbahçe takımının muhtemel ilk 11 kadrosu ise şöyle olabilir:

İrfan Can Eğribayat

Ferdi

Samet

Szalai

Luan Peres

Arao

Arda Güler

Zajc

İrfan Can Kahveci

Valencia

Batshuayi

Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Galatasaray Fenerbahçe maçının canlı yayın hakkı Bein Sports’ta bulunuyor. 4 Haziran 2023 tarihli Galatasaray Fenerbahçe maçı Bein Sports 1, TOD TV ve Bein Connect üzerinden şifreli olarak canlı izlenebilecek.

Ligde 36 haftada 34 maçta 26 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi alan sarı-kırmızılılar 82 puan topladı.

En yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 5 puan fark atan Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Şampiyonluk hasreti dokuz sezona çıkan Sarı-Lacivertliler, 24 galibiyet, beş beraberlik ve beş yenilgiyle 77 puan topladı.

İki takım arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 3-0 önde tamamlamıştı.