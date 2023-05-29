Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçının tarihi ve saati belli oldu. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Bu heyecan dolu maç, futbolseverlerin uzun süredir beklediği kritik bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.

GS - FB DERBİ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

GS - FB DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Derbi maçı Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

GS - FB DERBİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç Galatasaray'ın evinde (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu) oynanacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ