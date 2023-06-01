Galatasaray Fenerbahçe biletleri satışa çıktı mı? GS FB bilet fiyatları kaç TL? internet üzerinden en çok aratılan konu durumunda. Ankaragücü'nü yenen Galatasaray, 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı. Fenerbahçe maçına şampiyon olarak çıkan Galatasaray'da biletlere ilgi sürüyor. Milyonlarca Galatasaraylı biletlerinin çıkış anını sabırsızlıkla bekleyip, biletlerini internet üzerinden almak istiyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı mı? GS FB maçı bilet fiyatları kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...

MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin biletleri bugün saat 11.00'da satışa çıktı. Biletlerin çıkar çıkmaz tükendiği söyleniyor.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları ne kadar?

1- kategori 18 bin TL

2- kategori 15 bin TL

3- kategori 13 bin 500 TL

4- kategori 11 bin 250 TL

5- kategori 9 bin TL

6- kategori 6 bin 750 TL

7- kategori 4 bin 500 TL

8- kategori 3 bin 750 TL

9- kategori 3 bin 375 TL

10-kategori 2 bin 625 TL

11-kategori 2 bin 250 TL

12-kategori 550 TL

13-kategori 500 TL

BİLET DEVİRİ YAPMAK MÜMKÜN MÜ?

İl Spor Güvenlik Kararı gereği kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için sadece kulübümüze devredebilirler. İkinci bir kişiye devredemezler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2024-2025 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.

GALATASARAY'DAN BİLET HAKKINDA AÇIKLAMA

Futbol takımımız Spor Toto Süper Lig 37. Hafta maçında, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00’da Fenerbahçe ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 1 Haziran Perşembe günü saat 11.00’de passo.com.tr ve passo uygulamasından satışa sunulacaktır.

İl Spor Güvenlik Kararı gereği kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için sadece kulübümüze devredebilirler. İkinci bir kişiye devredemezler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2024-2025 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.

İl Spor Güvenlik Kararı gereğince 28.11.2022 tarihinden itibaren Fenerbahçe logolu passolig kartını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet alamayacaktır.

1 Haziran Perşembe günü saat 11.00‘de sadece GS Logolu passolig kartlarına satışa çıkacaktır.

Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlarımız ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.

Stad otoparkımız yalnızca sezonluk otopark kartı satın alan kombine sahiplerinin kullanımına açıktır. Bilet alan taraftarlarımız için, maçlık stad otopark kullanım hakkı bulunmamaktadır.

Passolig Hizmet Bedeli ücrete dahildir.

Nef Stadyumu Stadyumu Aslanlı yol gişeleri haftanın her günü 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir.

Ankaragücü galibiyeti sonrası gelen şampiyonluk, gecenin ilerleyen saatlerine kadar Türkiye’nin dört bir yanında doyasıya kutlandı. Galatasaraylı futbolcular, taraftarlarıyla Metin Oktay Tesisleri’nde buluşarak coşkuyu birlikte yaşadı. Ancak önceki gece yaşananlar adeta bir provaydı. Asıl şölen pazar günü Aslantepe’de... Galatasaray için bu şampiyonluğu özel kılan konuların başında, kupayı ezeli rakibi Fenerbahçe’nin önünde kaldıracak olması var. Cim Bom bunu daha önce 2011-12 sezonundaki Süper Final’in ardından Kadıköy’de yapmıştı. Bu kez Fenerbahçe, Aslan’ın önceden hazırlanan şampiyonluk şölenine tanıklık etmek zorunda kalacak.