Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları arasındaki maçlar, Türkiye’deki en büyük spor olaylarından biridir. Bu maçları izlemek isteyenler için birçok seçenek vardır, ancak en popüler seçeneklerden biri Bein Sports ve TOD TV tarafından sunulan tek maç satın alma seçenekleridir. Bu yazıda, Galatasaray Fenerbahçe maçlarını izlemek isteyenler için bu seçenekleri detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca, 2023 yılında Galatasaray Fenerbahçe maçlarının fiyatlarının ne olacağına da değineceğiz.

Bein Sports Tek Maç Satın Alma

Bein Sports, Türkiye’de futbol maçlarını yayınlayan önde gelen bir kanaldır. Bein Sports aracılığıyla Galatasaray Fenerbahçe maçlarını izlemek isteyenler, tek maç satın alma seçeneğini kullanabilirler. Bu seçenek, Bein Connect aracılığıyla sunulmaktadır ve maçların canlı yayınlarına erişim sağlar. Bein Connect’te, Galatasaray Fenerbahçe maçları için ayrı bir seçenek bulunmaktadır ve bu seçeneğe tek maç satın alarak erişim sağlayabilirsiniz.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın fiyatı: 99 TL

Fenerbahçe Galatasaray tek maç satın alma özelliği ile derbinin keyfini evinizde ailenizle birlikte çıkarma fırsatını kaçırmayın! beIN sports tek maç satın alma özelliği ile size anlatacağımız adımları takip etmeniz yeterli.

Böylece derbi tek maç satın alma işlemi ile Fenerbahçe Galatasaray derbisini beIN sports ve beIN Connect üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Peki 2023 bein sports tek maç satın alma paketleri ne kadar ve nasıl satın alınır? İşte 2023 Digiturk, Lig TV tek maç satın alma fiyatları!

TOD TV Tek Maç Satın Alma

TOD TV, diğer bir popüler spor kanalıdır ve Galatasaray Fenerbahçe maçlarını yayınlamaktadır. TOD TV aracılığıyla tek maç satın alma seçeneği de bulunmaktadır. TOD TV’nin internet sitesi üzerinden tek maç satın alarak, Galatasaray Fenerbahçe maçlarını izleyebilirsiniz.

TOD Paketleri ile ister online olarak tek maç satın alarak Süper Lig maçlarını hemen izleyebilir, isterseniz İzle Öde seçeneği ile TV'de dilediğiniz tek maçı satın alabilirsiniz.

1) Digiturk web sitesi üzerinden Online İşlemler'e tıklayın.

2) 0 212 473 73 73 numaralı DIGITURK Müşteri Hizmetleri'ni arayın ve sesli yanıt sistemini takip ederek siparişinizi verin.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın fiyatı: 99 TL

2023 Bein Sports Tek Maç Satın Alma

2023 yılına gelindiğinde, Galatasaray Fenerbahçe maçları için tek maç satın alma fiyatları değişebilir. Ancak, şu anda Bein Sports ve TOD TV tarafından sunulan tek maç satın alma seçeneklerinin fiyatları her yıl değişmektedir. Bu nedenle, 2023 yılında Galatasaray Fenerbahçe maçlarını izlemek isteyenlerin, o yılın fiyatlarına göre hareket etmeleri önerilmektedir.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın fiyatı: 99 TL

Galatasaray Fenerbahçe maçları, Türkiye’deki en büyük spor olaylarından biridir ve bu maçları izlemek isteyenler için birçok seçenek vardır. Bein Sports ve TOD TV tarafından sunulan tek maç satın alma seçenekleri, bu maçları izlemek isteyenler için en popüler seçeneklerdir. 2023 yılına gelindiğinde, bu seçeneklerin fiyatları değişebilir, ancak şu an için her iki kanal da uygun fiyatlı seçenekler sunmaktadır.