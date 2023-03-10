Temsilcimiz Galatasaray Esports önemli bir başarı yakalayarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde mücadele edip 9 Mart'ta turnuvanın şampiyonu oldu.

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE’ın Doğu Avrupa ekibi tarafından 17 Şubat – 9 Mart tarihleri arasında düzenlenen PUBG MOBILE European Wonder League (PMEWL) kadınlar turnuvası 2. sezonuna Türk takımları damga vurdu. Temsilcimiz Galatasaray Esports önemli bir başarı yakalayarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde mücadele edip, 9 Mart'ta turnuvanın şampiyonu oldu.

9 Türk takımının katıldığı turnuvanın ilk hafta gerçekleşen grup aşaması kıran kırana maçlara sahne oldu. A grubunu aynı zamanda ilk sezonun şampiyonu olan temsilcilerimizden Rise of Queens ekibi ilk sırada tamamlarken, Galatasaray Esports ise B grubunun lideri olmayı başardı.

İlk hafta grup aşamalarında ilk üç sıraya giren takımlar direkt olarak final aşamasına katılmaya hak kazandı. Her iki gruptan da 10’ar takım olmak üzere 20 takım finallere yükselmek için mücadele ettiği turnuvanın final aşaması ise 16 takımın mücadelesine sahne oldu. Final aşamasına 7 Türk takımı katılmayı başardı.

Türk kadın espor takımlarından önemli bir başarı

Final aşamasında özellikle ilk gün topladığı 75 puanla muhteşem bir performans sergileyen Galatasaray Esports, toplamda 218 puan toplayarak turnuvanın şampiyonu oldu. Temsilcilerimizden Beşiktaş Esports ise 161 puanla turnuvayı 3.sırada tamamlamayı başardı. Avrupa'da düzenlenen PMEWL 2.sezonunda ilk üç takım içerisinde iki Türk takımı yer almış oldu.

Turnuvanın final aşamasında yer alan Türk takımları ve genel sıralamaları şu şekilde;

Galatasaray Esports

Beşiktaş Esports

Next Rüya Esports

S2G Esports

Rise of Queens

Respect Esports

Bonfire Esports

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