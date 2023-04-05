Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Galatasaray-Başakşehir maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Galatasaray-Başakşehir muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Zaniolo, Mertens, Kerem, Icardi

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Szysz, Figueiredo, Serdar

Galatasaray çeyrek finale nasıl geldi?

Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası’na 3. turdan başladı ve Kastamonuspor’u 7-0 mağlup etti. SarıKırmızılılar daha sonra 4. turda Ofspor’u 2-1, 5. turda Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 ve son 16 turunda da Alanyaspor’u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ