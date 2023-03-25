Katalan oyun yazarı Joan Yago’nun ekibi La Calòrica ile kaleme aldığı Mark Levitas’ın yönettiği ve Atakan Akarsu, Begüm Akkaya, Tuğçe Altuğ ve Barış Gönenen rol aldığı Fairfly, kendi şirketini kurmaya götüren motivasyonları sorguluyor ve bir iş projesinin ilk hayaliyle gerçeklik arasındaki boşluğu bolca mizahla ortaya koyuyor. Okuma tiyatrosu ve söyleşisi Yeni Metin Festivali 10 kapsamında Cervantes Enstitüsü’nün desteğiyle gerçekleşen Fairfly, 27 Mart Dünya Tiyatro Gününde 20.30’da Alan Kadıköy’de sahnelenecek. 27 Mart’a özel öğrenci kontenjanının da artırıldığı oyunun bilet satışından elde edilen gelirin bir bölümü İhtiyaç Haritası’nın Bir Kira Bir Yuva Projesi’ne aktarılacak. İzleyiciler, Joan Yago imzalı Fairfly oyunun kitabını fuayede bulunan Habitus Kitap masasından satın alabilecek.



SERT BİR ELEŞTİRİ

Otuzlu yaşlarındaki dört beyaz yakalı arkadaş, çalıştıkları şirketteki idari kesintiler nedeniyle işlerinin tehdit altında olduğunu görüyor. İlk iş, işlerini savunmak için savaşmak oluyor ancak daha sonra yıllar önce sahip oldukları parlak fikri gerçeğe dönüştürmeyi teklif ediyorlar. Yazarımız Joan Yago, karakterleri ve izleyicileri 5 yıllık bir fikir geliştirme sürecine taşıyor. Yago'nun neoliberal söylem, başarı ve çok para kazanma takıntısı hakkında dramla komediyi harmanladığı Fairfly, aynı zamanda girişimcilik balonunun, yeni başlayanların ve önerdiğimiz şey ile yaptığımız şey arasındaki mesafenin sert eleştirisi.

Künye

Yazan: Joan Yago & La Calorica

Çeviren: Seniz Coşkun Adıgüzel

Yöneten: Mark Levitas

Işık Tasarımı: Ayşe Sedef Ayter

Kostüm Tasarımı: Merve Ertan

Müzik Tasarımı: Bucan Ekin Şimşek

Uygulayıcı Yapımcı: Nezih Cihan Aksoy

Yapım Asistanı: Furkan Güder

Işık Operatörü: Umut Rışvanlı

Ses Operatörü: Elmas Eliçe Çetinöz