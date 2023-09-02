Eminönü ve Karaköy semtlerini birbirine bağlayan Galata Köprüsü’nde yapılan güçlendirme çalışmalarının 1. etabı tamamlandı. Karaköy-Eminönü yolu trafiğe açıldı. 2. etap çalışmalarına hemen başlandı. Çalışma sürecinde Eminönü-Karaköy istikameti trafiğe kapalı olacak.
İstanbul’un önemli merkezlerini birbirine bağlayan Galata Köprüsü’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 13 Ağustos’ta başlatılan derz değişimi, asfalt yenileme ve depreme karşı güçlendirme çalışmalarının 1. etap çalışmaları tamamlandı. Karaköy-Eminönü istikameti trafiğe açıldı.
Köprüyü olası İstanbul depremine hazırlamayı amaçlayan sağlamlaştırma çalışmalarının 2. etabına 31 Ağustos 2023 tarihinde geçilirken bu kez Eminönü-Karaköy istikameti trafiğe kapatıldı.
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR KULLANILACAK
Bakım onarım çalışmaları süresince, Eminönü’nden Karaköy istikametine gidecek araçlar Eminönü’nden Ragıp Gümüşpala Caddesine yönlendirilerek Unkapanı Kavşağını takiben Atatürk Köprüsü ve Tersane Caddesi üzerinden Karaköy istikametine ulaşım sağlayabilecek.Kaynak: HABER MERKEZİ