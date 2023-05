Galaksinin Koruyucuları 3 oyuncuları yeni katılan oyuncular listesi ile karşınızdayız. Serinin üçüncü filmi yeni oyuncuları ekibe katmayı başardı. Guardians of the Galaxy Volume 3 oyuncu kadrosu oldukça eğlenceli bir ekibe sahip. Galaksinin Koruyucuları 3 oyuncuları arasında kimler var, yakından bakalım:

Galaksinin Koruyucuları 3 oyuncuları

Ve sonunda Galaksinin Koruyucuları üçlemesi artık sona erdi, ancak son film hayranlara takımın yaşayacağına dair güvence verdi. Çünkü film ana kahramanlardan hiçbirini öldürmeyerek hayranlarını şaşırttı.

Peter Quill / Star-Lord: Chris Pratt

Gamora: Zoe Saldana

Drax the Destroyer: Dave Bautista

Groot: Vin Diesel

Rocket Raccoon: Bradley Cooper

Nebula: Karen Gillan

Mantis: Pom Klementieff

Ayesha: Elizabeth Debicki

Adam Warlock: Will Poulter

Kraglin Obfonteri: Sean Gunn

The High Evolutionary: Chukwudi Iwuji

Cosmo the Spacedog: Maria Bakalova

Stakar Ogord: Sylvester Stallone

Lylla the Otter: Linda Cardellini

Teefs: Asim Chaudhry

Floor: Mikaela Hoover

Master Karja: Nathan Fillion

Kwol: Jennifer Holland

Ura: Daniela Melchior

Martinex: Michael Rosenbaum

War Pig: Judy Greer

Howard the Duck: Seth Green

Yondu: Michael Rooker

Peter Quill / Star-Lord: Chris Pratt

Chris Pratt, çocukken Dünya'dan kaçırılan ve Ravagers tarafından büyütülen insan-gök melezi Peter Quill'i canlandırıyor. Sonunda Star-Lord olarak tanındı, Galaksinin Koruyucularını kurdu ve Avengers: Infinity War ve Endgame'de Thanos ile savaştı. Pratt, Jurassic World, Passengers ve The Tomorrow War'da rol alan bir Hollywood yıldızı olmadan önce Parks and Recreation'da Andy Dwyer rolüyle ün kazandı. Ayrıca The Super Mario Bros Movie'de Mario'yu seslendirdi.

Gamora: Zoe Saldana

Zoe Saldana, Thanos ve Galaksinin Koruyucuları'nın iki kızından biri olan Gamora'yı oynuyor. Sonsuzluk Savaşı'nda babası tarafından Ruh Taşı'nı almak için öldürüldü, ama zamanda yolculuk yapan şeytani Endgame sayesinde, Cilt 3'te eski versiyonuyla yeniden bir araya geleceğiz. Birkaç MCU filminde ve James Cameron'ın Avatar serisinde rol alan Gamora, dünyanın en çok hasılat yapan ikinci aktrisidir.

Galaksinin Koruyucuları 3 oyuncuları yeni katılan oyuncular

Ve ekibe yeni katılanlara göz atalım:

Roket Rakun (Rocket Racuun)

Marvel Stüdyoları Gunn'a göre Rocket her zaman Galaksinin Koruyucuları serisinin gizli kahramanı olmuştur. cilt 3, esas olarak onun geçmişine ve Muhafızların hayatını kurtarma misyonuna odaklanan filmle bunu her zamankinden daha net hale getiriyor. Filmin sonunda Quill, Rocket'ı Galaksinin Koruyucuları'nın yeni lideri olarak atar. Rocket, Quill'i tanıdığı 12 yıl boyunca müzik sevgisini geliştirdi ve çok sevdiği Zune'un yeni sahibi oldu. Rocket başlangıçta küstah ve agresif bir rakun olarak tanıtıldı, ancak Vol. 3, onun duygusal duvarlarını yıktığını ve etrafındakilere açıldığını gösteriyor. İlk filmden Galaksinin Koruyucuları Vol. 3, yükselmek ve lider olmak için alaycı tavrını bırakıyor. "Sert rakun" kişiliği her zaman Rocket'ın bir parçası olacaktır, ancak sert olmak, savunmasız kalmanıza izin vermemek anlamına gelmez. Bu, öğrendiği bir ders ve muhtemelen bir sonraki MCU görünümüne yansıyacak. Bradley Cooper, Roket Rakun'u seslendiren isim.

Groot

Groot, The Guardians of the Galaxy Holiday Special ve Guardians of the Galaxy Vol. 3, Gunn'ın "Swoll Groot" dediği şeyin genç yetişkin bir versiyonudur. Kredi ortası sahnesi, Groot'u iki katına çıkarıyor, diğer Muhafızların üzerinde yükseliyor ve her zamankinden daha güçlü görünüyor. Bunun Groot'un son şekli olup olmadığı şu anda bilinmiyor. Yenilmezler'deki Hulk ve Eternals'taki Gılgamış rolüne benzer şekilde, Groot, Galaksinin Koruyucuları'nın gücü haline geldi. Marvel, Groot'un komik meslektaşının gücünü yedi olarak derecelendirdi, Adam Warlock'un beşinden daha yüksek bir puan. Referans olarak, Thanos'un güç seviyesi de yedi olarak derecelendirildi. Groot'u orjinal seslendirmede Vin Diesel seslendiriyor.

Adam Warlock (Cadı Adam)

Artık yaratıcıları Ayesha ve High Evolutionary'nin kontrolü altında olmayan Adam Warlock, kendi kaderini takip etmeye bırakıldı. Adam, High Evolutionary'yi açar ve Rocket'ı neredeyse öldürdükten sonra, Rocket tarafından yeni Galaksinin Koruyucuları'na kabul edilir. Kredi ortası sahnesi, Adam'ın Adrian Belew ve King Crimson hayranı olduğunu ortaya koyuyor. Çizgi romanlarda Adam Warlock, Soul Gem'i High Evolutionary tarafından alnına yerleştirdi. Warlock ayrıca Infinity Gauntlet hikayesinde önemli bir rol oynuyor ve Thanos'a karşı mücadelede diğer kahramanlara liderlik ediyor. MCU ise Adam'ı hem Avengers: Infinity War hem de Avengers: Endgame'de oturttu ve bir atoma indirgenmeden önce Soul Stone'u hiç kullanmadı.

Blurp (Bulanık)

Blurp, Adam Warlock'un Galaksinin Koruyucuları Vol. 3. Marvel Stüdyoları Cilt olayları sırasında. 3, Adam Warlock, Ravager'ı öldürür ve Ravager'ın tüylü evcil hayvanını evlat edinir. Evcil hayvanının adı Blurp'tır ve Adam'ı takip ederek Galaksinin Koruyucuları'nın yeni bir üyesi olur. Blurp'ı seslendiren Dee Bradley Baker, daha önce Shang-Chi ve Legend of the Ten Rings'de Morris'i seslendirmiş ve en çok neredeyse tüm modern Star Wars medyasında Klonları seslendirmesiyle tanınmıştır.

Kraglin Obfonteri

Kraglin'i Marvel Studios'un Galaksinin Koruyucuları Cilt 3'te Sean Gunn canlandırıyor Kraglin Obfonteri, Galaksinin Koruyucuları'nda hayatta kalan önceki üç üyeden biridir. Yaka Oku ile daha ustalaşır, kafasından çok kalbini kullanmayı öğrenir. Kraglin, Galaksinin Koruyucuları üçlemesinde ana karakter değil, ancak kredi ortası sahnesi, gelecekte daha büyük bir rolü olduğunu gösterebilir.

Cosmo

Cosmo tatil özelinde ve Cilt. 3, ancak çıkış tarihi ilk Galaksinin Koruyucuları'na kadar uzanıyor. Sovyetler tarafından uzaya fırlatıldı ve sonunda Koleksiyoncu tarafından bulundu ve müzesinde saklandı. Müzenin yıkılmasının ardından Cosmo, bir ara ekran dışında Galaksinin Koruyucuları'na katıldı. Uzay Labradoru çizgi romanlarda erkekti, ancak en başından beri Cosmo'ya ilham kaynağı olan dişi bir Sovyet uzay köpeği olan Laika'dan ilham aldı. James Gunn, Laika'ya saygılarını sundu ve kadın olmaya "cinsiyet değiştirdi [Cosmo]'yu geri aldı".