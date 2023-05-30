Güzel oyuncu Pınar Deniz, "Yargı" dizisiyle son zamanlarda büyük bir şöhrete kavuşmuş ve şu sıralar "Aktris" adlı bir dijital platformda yayınlanacak olan yeni bir dizide başrol oynamanın heyecanını yaşamaktadır. Pınar Deniz'in rol aldığı dizinin kadrosunda yer alan İpek Çiçek ise geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir gala sırasında ilginç davranışlarda bulundu. İpek Çiçek'in, Pınar Deniz'in "kimseyi örnek almadım" dediği bir anda yüz ifadesinin değişmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çiçek'in rol arkadaşını küçümsediği ifadesi ve gülmemek için zor tuttuğu kendini belli eden hareketleri, galada gergin anlar yaşattı.

Pınar Deniz'in konuşma yaptığı sırada rol arkadaşı İpek Çiçek'in yaptığı bir hareket, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İpek Çiçek'in, Deniz'in konuşması sırasında alışılmadık bir yüz ifadesi takınması ve hareketleri, gündeme bomba gibi düştü.

İpek Çiçek'in yüzü şekilden şekle girdi

Düzenlenen galada konuşan Pınar Deniz, "kimseyi taklit etmedim" dediği sırada rol arkadaşı İpek Çiçek'in yüzü şekilden şekle girdi. İpek Çiçek, rol arkadaşı Pınar Deniz'i eleştirir ve küçümseyici bir ifadeye takınması sosyal medyada çok konuşulurken twitter da TT oldu.