Gal Gadot yeni filmi Heart of Stone ile 11 Ağustos'ta Netflix'te olacak. Peki Gal Gadot filmleri arasına en son eklenen Heart of Stone konusu ne? Heart of Stone oyuncuları kimler? İşte Heart of Stone fragmanı ve film hakkında merak edilenler:

Gal Gadot yeni filmi Heart of Stone ile 11 Ağustos'ta Netflix'te

Gal Gadot hayranları, 2023'te Heart of Stone filmini bekliyor. Wonder Woman ve Red Notice filmlerinin yıldızı Gal Gadot'a Jamie Dornan ve Alia Bhatt eşlik ediyorlar. Alpler'de motosiklet kovalamacalarını, buzlu bıçak dövüşlerini, Lizbon sokaklarında yarışan arabaları ve hatta çılgınca paraşütle atlamaları içeren fragman nefes kesici. Görüntülere bakılırsa, Heart of Stone çok aksiyonlu bir film olacak.

Yönetmen Tom Harper, Heart Of Stone'da görsel olarak harika manzaralar ile dolu filminde aksiyonu hiç gaz kesmeden devam ettirmeye çalışmışa benziyor.

Heart of Stone konusu ne?

Netflix filmin konusu hakkında şimdilik çok fazla bilgi vermedi. Filmde uluslararası istihbarat ajanı Rachel Stone'un (Gadot) "Kalp" olarak bilinen gizemli MacGuffin'i korumak için tehlikeli bir göreve atılması gerekecek. Stone, Charter olarak bilinen barışı koruma operasyonu tarafından nesnenin düşman eline düşmesini engellemekle görevlendirilir. Filmdeki casusların geçmişlerinden gelen sırlar ile film örgüsü örülecek.

Heart of Stone oyuncuları kimler?

Gal Gadot, istihbarat ajanı Rachel Stone olarak seçildi. 2022'de Jamie Dornan oyuncu kadrosuna Parker olarak eklendi ve ayrıca Keya Dhawan olarak ilk büyük Hollywood rolünde Bollywood süperstarı Alia Bhatt (RRR) ona katıldı.

Heart of Stone topluluğunun pek çok üyesi açıklanmış olsa da karakterleri henüz açıklanmadı ve aktörler Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi, Paul Ready, Jon Kortajarena, Matteo Cicconi ve Angela Esposito bilinmeyen rollerde yer alacak. Heart of Stone, ikincil bölümlerde Ivo olarak Archie Madekwe, Mulvaney olarak Enzo Cilenti ve Six of Hearts olarak Diana Yekinni tarafından tamamlandı.

Heart of Stone fragmanı