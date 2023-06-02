Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor

"Plan International Kanada"nın yaptırdığı araştırma, G7 ülkesi Kanada'da adet gören her 4 kadından birinin adet dönemi ürünleri veya yiyecek ya da kira gibi diğer temel ihtiyaçlar arasında seçim yapmak zorunda kaldığını ortaya koydu.

Kanada'da 18 yaş üstü bin kadından veri toplandı. Ankete katılan kadınların yüzde 82'si tampon ve hijyenik ped gibi adet dönemi ürünlerinin çok pahalı olduğuna inandıklarını söyledi. 18-24 yaş arasındakilerin yüzde 88'i aynı şeyi söylediğinden, bu rakam genç kadınlar arasında daha yüksekti.

Kadınların yüzde 20'si regl dönemleri nedeniyle işlerinde, ilişkilerinde kendilerini yargılanmış veya haksız muamele görmüş gibi hissettiklerini bildirdi.

Ankete katılanların yüzde 78'i 18-24 yaş arasındaki kadınların okulda veya işteyken regl dönemlerini gizlemek zorunda kaldıklarını, yüzde 51'i da bunu evlerinde bile gizlemek zorunda hissettiklerini söyledi.

Bu ayın başlarında, Kanada hükümeti, adet ürünlerini daha erişilebilir hale getirerek regl yoksulluğunu gidermek için 25 milyon dolarlık (CAD) bir bütçe oluşturdu.

Öte yandan, kamusal alanlarda tamponları ve koruyucu pedleri ücretsiz hale getiren bir yasa tasarısını kabul eden İskoçya'da olduğu gibi, dönemsel yoksulluğu ele almaya yönelik küresel olarak atılan adımlar da var. Bu ülkeler arasında Yeni Zelanda, Kenya ve Botswana yer alıyor.