G Sınıfı Ehliyet Olanlar Hangi Araçları Kullanır?

İş makineleri türünde motorlu araçları kullanacak olan sürücülere G sınıfı sürücü belgesi verilmektedir.

G Sınıfı Ehliyet Alma Yaşı Kaçtır?

G sınıfı ehliyet almak isteyen her insan 18 yaşını bitirmiş olup 19 yaşından gün almış olmak zorundadır. 18 yaş altı olan kişiler bu ehliyeti alamamaktadır. 

 G sınıfı Ehliyet Alma Şartları Nelerdir? 

 - En az ilköğretim mezunu olmak gerekmektedir.

 - 18 yaşın doldurulması gerekmektedir.

Trafik kuralları ve sürüş güvenliği ipuçları nelerdir? Trafik kuralları ve sürüş güvenliği ipuçları nelerdir?

 - Türk Ceza Kanununun ehliyet almak için sakıncalı olan ilgili maddelerinden hüküm giyilmemiş olması gerekmektedir.

 - Sağlık açısından iş makinesi kullanmaya engel olabilecek herhangi bir durumun olmaması gerekmektedir.

 - Adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir.

 - Verilen eğitim sonrası yapılan sınavı başarı ve iyi bir puan ile geçmek gerekir.

 - Belirli bir deneyimin ve ön hazırlığın olması gerekmektedir. 

Ehliyet almak için ise gerekli olan evraklar şöyledir:

 - Nüfus cüzdanı fotokopisi gerekir.

 - Sabıka kaydı belgesi gerekir.

 - G sınıfı ehliyet koşulları için sağlık olur raporu gerekir.

 - Yakın zamanda çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf gerekir.

 - Asıl belge ya da diploma fotokopisi, Üniversite okuyanlar için öğrenci belgesi gerekir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

 

 