G Sınıfı Ehliyet Olanlar Hangi Araçları Kullanır?

İş makineleri türünde motorlu araçları kullanacak olan sürücülere G sınıfı sürücü belgesi verilmektedir.

G Sınıfı Ehliyet Alma Yaşı Kaçtır?

G sınıfı ehliyet almak isteyen her insan 18 yaşını bitirmiş olup 19 yaşından gün almış olmak zorundadır. 18 yaş altı olan kişiler bu ehliyeti alamamaktadır.

G sınıfı Ehliyet Alma Şartları Nelerdir?

- En az ilköğretim mezunu olmak gerekmektedir.

- 18 yaşın doldurulması gerekmektedir.

- Türk Ceza Kanununun ehliyet almak için sakıncalı olan ilgili maddelerinden hüküm giyilmemiş olması gerekmektedir.

- Sağlık açısından iş makinesi kullanmaya engel olabilecek herhangi bir durumun olmaması gerekmektedir.

- Adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir.

- Verilen eğitim sonrası yapılan sınavı başarı ve iyi bir puan ile geçmek gerekir.

- Belirli bir deneyimin ve ön hazırlığın olması gerekmektedir.

Ehliyet almak için ise gerekli olan evraklar şöyledir:

- Nüfus cüzdanı fotokopisi gerekir.

- Sabıka kaydı belgesi gerekir.

- G sınıfı ehliyet koşulları için sağlık olur raporu gerekir.

- Yakın zamanda çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf gerekir.

- Asıl belge ya da diploma fotokopisi, Üniversite okuyanlar için öğrenci belgesi gerekir.

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