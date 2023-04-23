G Sınıfı Ehliyet Olanlar Hangi Araçları Kullanır?
İş makineleri türünde motorlu araçları kullanacak olan sürücülere G sınıfı sürücü belgesi verilmektedir.
G Sınıfı Ehliyet Alma Yaşı Kaçtır?
G sınıfı ehliyet almak isteyen her insan 18 yaşını bitirmiş olup 19 yaşından gün almış olmak zorundadır. 18 yaş altı olan kişiler bu ehliyeti alamamaktadır.
G sınıfı Ehliyet Alma Şartları Nelerdir?
- En az ilköğretim mezunu olmak gerekmektedir.
- 18 yaşın doldurulması gerekmektedir.
- Türk Ceza Kanununun ehliyet almak için sakıncalı olan ilgili maddelerinden hüküm giyilmemiş olması gerekmektedir.
- Sağlık açısından iş makinesi kullanmaya engel olabilecek herhangi bir durumun olmaması gerekmektedir.
- Adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir.
- Verilen eğitim sonrası yapılan sınavı başarı ve iyi bir puan ile geçmek gerekir.
- Belirli bir deneyimin ve ön hazırlığın olması gerekmektedir.
Ehliyet almak için ise gerekli olan evraklar şöyledir:
- Nüfus cüzdanı fotokopisi gerekir.
- Sabıka kaydı belgesi gerekir.
- G sınıfı ehliyet koşulları için sağlık olur raporu gerekir.
- Yakın zamanda çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf gerekir.
- Asıl belge ya da diploma fotokopisi, Üniversite okuyanlar için öğrenci belgesi gerekir.
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