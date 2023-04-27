TCMB’nin faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Son dönemde bankalararası piyasa ile serbest piyasada oluşan kur farkı da beklemede kalınacağı tezini güçlendirir nitelikte. Dolayısıyla etki derecesi düşük bir toplantı olma ihtimali yüksek görünüyor. Ancak TCMB’nin zaman zaman sürpriz kararlar alabildiğini de düşünürsek faiz kararı ve verilecek mesajlar yakından takip edilecektir.

Büyümeye yönelik endişelerin yüksek seyrettiği içinde bulunduğumuz dönemde ABD GSYH rakamının ortaya koyacağı tablo da yakından izlenecektir. Ortalama piyasa beklentisi önceki çeyrekte %2,6 büyüyen ABD ekonomisinin bu kez %2 oranında büyümeye imza atacağı yönünde. Verinin öncü nitelikte olması önem derecesini artırırken beklentiden daha kuvvetli bir rakamla karşılaşılması durumunda büyümeye yönelik endişeler hafifleyebilir ancak madalyonun diğer yüzünde sıkı para politikasına yönelik endişelerin artma ihtimali bulunuyor.

TL: TL açısından günün en önemli konu başlığını kuşkusuz PPK toplantısı oluşturuyor. Anket sonuçlarına göre Merkez Bankası’nın faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Buna paralel olarak toplantı öncesinde hafta başından bu yana olduğu gibi kurlarda anlamlı bir değişim görmüyoruz. Toplantının ardından ise verilecek mesajlara bağlı olarak hareketliliğin kısmen daha yüksek seyretme ihtimali söz konusu olabilir. USD/TL’de bankalararası piyasada 19,45’in altında kalınmasının ise teknik açıdan rahatlık sağladığını düşünmeye devam ediyoruz.

Borsa İstanbul: BIST-100 endeksinde uzun süre korunan 5000-5200 bandının hangi yöne doğru kırılacağının endeksin daha net bir yön tayin etmesine katkı sağlayacağına bültenlerimizde sıklıkla dikkat çekiyorduk. Bu kapsamda 5000 puanın aşağı yönlü kırılmasının ardından endekste hızlı bir geri çekilme yaşandığını ve 4800 puanın da altına inildiğini görüyoruz. Mevcut görünümün aşağı yönlü riskleri artırdığını söyleyebiliriz. İlk önemli destek konumunda bulunan 4700 puanın üzerinde kalınması ise baskıyı azaltacaktır. Aksi bir senaryonun daha fazla değer kaybını tetikleyebileceğini göz önünde bulundurmak gerekir.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 5276.25 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 5240, 5198, 5161 ve 5118 destek olarak izlenebilir. 5314, 5356, 5393 ve 5435 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 19.4595 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 19.44, 19.401, 19.362 ve 19.2845 destek olarak izlenebilir. 19.479, 19.518, 19.557 ve 19.6345 ise direnç noktalarını oluşturuyor.