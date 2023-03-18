CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Özgürlük ve bağımsızlığımızın büyük destanı 18 Mart Çanakkale Zaferi’mizin 108. yılı kutlu olsun. Bu emsalsiz destanı yaratan başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.” notuyla paylaştığı videoda şu ifadelere yer verildi:

“Bugün 18 Mart. Bugün, tam 108 sene önce dünyanın en büyük askeri gücünü Çanakkale’de durdurduğumuz o büyük savaşın sembol tarihi. Bugün, atalarımızın canları pahasına istilacılara ‘buraya kadar, ileriye geçemezsin, çoluğuma çocuğuma dokunamazsın’ dediği gün. Bugün, Türk milletinin nelere kadir olduğunu sadece ele güne değil, kendine kanıtladığı, kendi gücünü gördüğü gün. Bugün, Mustafa Kemal’in gerçek anlamda tarih sahnesine çıktığı Çanakkale Muharebeleri’nin 108. Yılındayız. Yaklaşık bir yıl süren Çanakkale Muharebeleri’nde on binlerce asker şehit oldu. Bunlar bizden başka herhangi bir milletin pek katlanabileceği acılar değildir. Cumhuriyet tarihinde ilk defa, benzer bir yıkım ve kaybı deprem nedeniyle yaşıyoruz. Bugün de bizden başka bir milletin kolay kolay altından kalkamayacağı bir acıyla karşı karşıyayız. Ama unutmayalım: Bu millet, Çanakkale ve sonrasında onca acıya ve zorluğa rağmen ayakta kalmasını bildi. Gecesine gündüzüne katıp bıkmadan, usanmadan çalıştı. Ve nihayetinde, pırıl pırıl bir liderin önderliğindeki genç cumhuriyet yaralarını hızla sarmayı başardı. Biz de başaracağız. Biz de çok çalışacak ve bugün yaşadığımız yıkımın altından hep beraber kalkacağız. Hepimiz kazanacak, kazandığımızı hakça bölüşeceğiz. Zorluklara birlikte göğüs gerecek, dünyaya örnek bir ülkeyi omuz omuza, kimseyi dışarıda bırakmadan yeniden ve doğru şekilde inşa edeceğiz. Bu, hem bu ülkeyi kuranlara hem de evlatlarımıza borcumuzdur! Tüm şehitlerimizin ve depremde kaybettiğimiz insanlarımızın ruhu şâd olsun.”