Fuzul, deprem haberini aldığı ilk anda mutfak ekipmanları ekleyerek aşevine dönüştürdüğü mobil şubeleri ile TIR’ların giremediği köylere sıcak yemek ve yardım malzemesi ulaştırdı. #UzatElini mottosuyla çalışanları arasında başlattığı yardım kampanyası ile personellerinin nakdi ve ayni yardımlarını katlayarak afet bölgesine gönderimini sağladı. Çalışanlarının nakdi yardımlarını AFAD’a yönlendirirken ayni yardımların yer aldığı TIR’ı da afet bölgesine gönderdi. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla dirsek temasını sürdüren Fuzul, Kızılay’la gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da 1000 vatandaşımızın günlük 3 öğün sıcak yemek ihtiyacını sağlıyor. Birçok STK ile gerçekleştirdiği koordinasyonla afet bölgesine pek çok bağış yapan Fuzul’ün depremin ilk gününden bugüne kadar gerçekleştirdiği nakdi ve ayni yardım tutarı 5 milyon TL’yi aştı. Fuzul yaraların sarılması için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.