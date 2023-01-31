Türkiye’de ev sahipliği oranını artırmak üzere yola çıkan Fuzul’ün 2022 yılını değerlendiren Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, 2023 hedef ve beklentilerini paylaştı. 2022 yılında BDDK Lisansı aldıklarını, Finansal Kurumlar Birliği’ne üye olduklarını bununla birlikte sermayelerini 350 milyon TL’ye taşıyarak regülasyon ve finansal güç anlamında ciddi atılım yaptıklarını, yeni paket ve kampanyalar ürettiklerini söyleyen Akbal, 2023 yılında müşteri deneyimi mükemmeliyetine odaklanacaklarını belirtti.

“İntibak sürecini başarıyla tamamladık ve lisansımızı alarak güven tazeledik”

2022’nin Fuzul için en önemli konusunun, nisan ayında aldıkları BDDK lisansı olduğunu vurgulayan Akbal, “BDDK lisansı ile 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğimiz sektör regüle edildi. Bizim için sektörün güveni, istikrarı açısından çok önemli bir gelişmeydi. Fuzul olarak intibak sürecini başarıyla tamamladık ve lisansımızı alarak güven tazeledik. Akabinde hem Fuzul hem de sektörümüz Finansal Kurumlar Birliği’ne üye oldu ve ben de Finansal Kurumlar Birliği Tasarruf Finansman Sektör Kurulu Başkanı olarak seçildim. Yine Fuzul’ü kurduğumuz günden bu yana verdiğimiz hizmetin özünü Dayanışma Ekonomisi olarak yeniden tanımladık. 2022 yılında yeni paket ve kampanyalar geliştirmeye, şube açılışlarına devam ettik. Hazırladığımız motosiklet ve karavan paketleri ile insanların değişen ihtiyaçları için gereken finansal kaynağa çözüm sunduk. Hizmetimizin etki alanını insanlara ve ülkemize olan katkılarını artırmak adına Memleketim Paketi’ni hazırladık. Bu paketimiz ile yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın Türkiye’de istedikleri eve sahip olmalarını, aynı zamanda da ülkemiz ekonomisine döviz girdisi sağlamayı hedefledik. Son olarak Dayanışma Ekonomisi felsefesini temel alan 5.000 Faizsiz Konut Finansmanı Kampanyası’na imza attık. Paket ve kampanyalarımızla daha fazla kişinin tasarruf etmesine, kredi ve faiz yükünün altına girmeden motosiklet, karavan, ev ve çatılı iş yeri sahibi olmalarına destek olduk. Gayrimenkul, otomotiv gibi ülke ekonomisinin çarklarına hız kazandıracak paketler geliştirdik” diye konuştu.

“2022’yi toplam 9,7 milyarlık finansman talebi ile kapattık”

Akbal sözlerine şöyle devam etti: “2022, sermayemizi 350 milyon TL’ye, şube sayımızı 111’e, bulunduğumuz il sayısını ise 61’e çıkardığımız, Türkiye genelindeki yaklaşık bin 500 çalışanımızla binlerce insanı ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi yaptığımız bir yıl oldu. Ayrıca Genel Müdürlüğümüzü finansın kalbi diyebileceğimiz Büyükdere aksında bulunan kendi binamıza taşıdık ve 2021 yılında başladığımız organizasyonel yapımızı değiştirmeye yönelik yatırımlarımızı tamamladık. Tüm çalışmalarımız ve yatırımlarımızla birlikte aldığımız finansman talebi bir önceki yıla göre yüzde 45 oranında yükseldi. 2022’yi toplam 9,7 milyarlık finansman talebi ile kapattık” dedi.

Sektörde çekilişli sistemdeki tepe rakam 1 milyondan 5 milyona çıkartılmalı

2023 yılından oldukça umutlu olduğunu söyleyen Akbal: “Hükûmetin uyguladığı ‘Türkiye Ekonomi Modeli’nin sonuçlarının daha fazla görüleceği, bu etkiyle enflasyonist ortamdan uzaklaşılacağı, faiz oranlarının tek haneli rakamlara çekileceği, üretimin sonuç vereceği gibi pozitif beklentiler var. Tüm bu gelişmeler beklenen ölçüde gerçekleşirse insanlar erteledikleri ev ya da araç ihtiyaçlarını tekrar gündeme taşır ve bu gelişme sektöre büyüme olarak yansır. Ancak büyümenin istikrarı ve insanların ertelediği ev finansmanına ulaşmaları adına günümüz enflasyonist ortam da düşünülerek; tasarruf finansman sektöründe çekilişli sistemdeki tepe rakamın 1 milyondan 5 milyona çıkartılması ve ürün çeşitliliğinin artırılması gerektiğini düşünüyorum. Yine kamunun Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES), konut edindirme ve çeyiz hesabında uyguladığı benzer teşviklerin, konut ediniminde, sektörümüzün de ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Bu destekler, tasarruf finansman sektörü için de sağlanabilirse tasarruf oranları artar dolayısıyla sektörümüz hızla büyür. Bunun da ülkemize büyük faydası olur. Sektör olarak hedeflediğimiz gelir dağılımı piramidinin tabanındaki yüzde 80’e daha kolay ulaşabilmemiz adına bu gibi desteklerin önemli olduğu kanaatindeyim” açıklamalarında bulundu.