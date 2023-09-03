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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Eylül'de Ermenistan ile yapacağı grup karşılaşması ve 12 Eylül'de Japonya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 8 Eylül Cuma günü Eskişehir'de Ermenistan ve 12 Eylül Salı günü Belçika'da Japonya ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımda aday kadroya davet edilen futbolcular, bu akşamdan itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Milli takım, ilk antrenmanını yarın bu tesislerde yapacak.

A Milli Takım kafilesi, 6 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te THY'ye ait uçakla Eskişehir'e gidecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir futbolcu, 7 Eylül Perşembe günü saat 19.15'te Ermenistan maçına ev sahipliği yapacak Eskişehir Yeni Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, maç öncesindeki son idmanını toplantının ardından 20.00'de bu tesiste gerçekleştirecek.

Türkiye-Ermenistan müsabakası, 8 Eylül Cuma günü 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı, Japonya ile Belçika'nın Genk kentinde oynayacağı özel maç için 10 Eylül Pazar günü saat 15.00'te THY'ye ait uçakla Eskişehir'den Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek, ardından da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.

Teknik direktör Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncu, 11 Eylül Pazartesi günü TSİ 17.15'te maçın oynanacağı Cegeka Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da bu statta saat TSİ 18.00'de yapacak.

Japonya-Türkiye maçı, 12 Eylül Salı günü TSİ 15.20'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

- Aday kadro

A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ve Japonya maçları aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Umut Nayir (Fenerbahçe)