İstanbul'da Üsküdar Amerikan Lisesi ile Ulus Özel Musevi Lisesi arasında 14 Mart günü gerçekleşen futbol müsabakasında bir grup liselinin gol sevinçlerini toplu Nazi selamı vererek yaptığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Konuyu gündeme getiren kişi olan İzzet Stamati isimli kullanıcı Twitter’dan attığı tweet'te 14 Mart günü liseler arası oynanan futbol maçında Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL) futbol takımı oyuncularının Ulus Özel Musevi Lisesi (UÖML) oyuncularına karşı gol sevinçlerini topluca Nazi selamı vererek yaptığını duyurdu.

"BİR TANESİ DEĞİL TOPLUCA YAPMIŞLAR"

Kullanıcı, "Bugün oynanan liseler arası futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi oyuncuları Ulus Musevi Lisesi oyuncularına gol sevinçlerini Nazi selamı vererek kutlamışlar. Hem de bir tanesi değil topluca yapmışlar" mesajını paylaştı. Söz konusu iddia Twitter'da büyük tepki çekti. Konuyla ilgili UÖML öğrencileri yorum yapmak istemezken, veliler olayın gerçekleştiğini doğruladı. UÖML müdürünün öğrencilere çok üzgün olduklarını, ÜAL ve müsabakayı düzenleyen kurum ile iletişimde olduklarını bildirirken ayrıca UÖML öğrencilerinin olay sırasında tepkilerini doğru şekilde getirdikleri için öğrencilerle gurur duyduğunu açıkladığı öğrenildi.

TÜRKİYE YAHUDİ TOPLUMU'NDAN YANIT

Türkiye Yahudi Toplumu da olayı doğrulayarak, olayı takip ettiklerini ve gerekli girişimlerde bulunduklarını bildirdi. "Türkiye Yahudi Toplumu"nun sosyal medya hesabından İzzet Stamati'nin paylaşımına verilen yanıtta "Konu tarafımızca bilinmekte, gerek okul yönetimimiz, gerekse de Türk Yahudi Toplumu başkanlığınca hassasiyetle takip edilmekte ve gerekli girişimlerde bulunulmaktadır" ifadelerine yer verildi.

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NDEN AÇIKLAMA

Skandalın sosyal medyada da gündem olmasının ardından; Üsküdar Amerikan Lisesi'nden konuya ilişkin bir açıklama geldi. Liseden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: