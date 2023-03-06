Fulya Öztürk, 5 Ocak 1989’da Adana’nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi. Lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji’nde tamamladı. 200M’da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon Bölümü’nü kazandı. Üniversiteyi kazandığı ilk sene, 2006’da televizyonculuk kariyerine başladı.

2007’de Doğan TV’nin “Staj On Air” programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı ve profesyonel iş hayatına 2008’de CNN TÜRK Programlar Departmanı’nda başladı. 2010 senesinde CNN TÜRK Haber Merkezi’nde göreve başladı ve burada üç sene ‘Kurgu Editörlüğü’ yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı.

2013’te ‘Saha Muhabirliği’ görevine başladı. B Birçok üniversite ve dernekten ödüller alan Fulya Öztürk, 2015’te Avrupa’ya kaçmak için İzmir’e gelen Suriyelilerin kaçak yollarla göç etme serüvenini anlatmış olduğu Sığınamayanlar Belgeseli’ni yayımladı. “Yılın Muhabiri” ve “En İyi Özel Haber” dalında onlarca ödüle layık görüldü ve TEDx’te konuşmacı oldu.

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