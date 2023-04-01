ABD'li eski kick boksçu Andrew Tate tecavüz ve organize suç örgütü kurma suçlamalarıyla Romanya’da tutuklandı. Tate ve kadın şebeke üyeleri tarafından fuhuş ağına düşürülen genç kadınların, cinsel saldırı ve tecavüze uğradıkları öğrenildi. Tate ve ona yardım eden iki kadın şebeke üyesi kaçırdıkları kadınları esir olarak tuttuğu ve zorla alıkonulan kadınlara pornografik filmler çektirildiği kaydedilmişti.

2022 yılında Google'da en çok aratılan isim olan Tate, ABD'de aşırı sağın sevdiği bir isim olarakta biliniyor.

Milyon dolarlık fuhuş çetesinin yargılandığı dava ABD başta olmak üzere tüm dünyada büyük ses getirirken, dün akşam saatlerinde mahkeme ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Romanya gerçekleşen mahkemede, savcılar Tate’i cezaevinde tutma talebini reddederek, ev hapsi almasına karar verdi. Avukatları eşiliğinde cezaevinden çıkan Tate, kardeşi ve diğer iki kadın şebeke üyesi evden izinsiz çıkamayacaklarını ve konuyla ilgili hiç bir görgü tanığıyla görüşemeleri bildirildi.

Tate ve kardeşi cezaevinden çıkarken gazetecilere “Eve gidiyoruz” dedi. Hapishane önünde toplanan çok sayıda kişi Tate için sevgi sloganlar attı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi