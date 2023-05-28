Nick Santora ("Reacher") tarafından yaratılan, casusluk hayatını ailesinden gizleyen CIA Ajanı Luke Brunner'ı konu alan aksiyon-komedi dizisidir. Ancak Luke, kızı Emma Brunner'ın da bir CIA ajanı olduğunu öğrenince benzeri görülmemiş bir durumun içine çekilir. Luke ve Emma aynı görevde birlikte çalışmak üzere görevlendirildiklerinde durum daha da karmaşık ve tuhaf bir hal alır. Serinin aile temalı anlatısı, casus unsurları ve patlayıcı aksiyonu göz önüne alındığında, başlığı tuhaf bir seçim gibi görünüyor. 'FUBAR'ın anlamını ve dizinin konusuyla nasıl bağlantılı olduğunu arıyorsanız, bilmeniz gereken her şey burada!

FUBAR Unvanı Ne Anlama Geliyor?

'FUBAR'da Luke Brunner (Arnold Schwarzenegger), küçük ölçekli bir spor salonu ekipmanı işi yürüten normal bir adam gibi görünüyor. Ancak Luke, ailesinin haberi olmadan ulusunu korumak için gizli görevlerde çalışan bir CIA ajanıdır. Guyana'da özel bir görev için görevlendirilen Luke, emekliliğin eşiğindedir. Luke'un hayatı, kızı Emma Brunner'ın ('Top Gun: Maverick'ten Monica Barbaro) da bir CIA Ajanı olduğunu öğrenince alt üst olur. Sonuç olarak, Luke ve Emma ilişkilerini ve görevlerini tehlikeye atan bir çatışmaya girerler.

Gizli ajanlar ilişkilerini sonsuza dek değiştirirken hayatlarının ifşası olarak dizinin adı, Luke ve Emma'nın içinde bulunduğu durumun tehlikesini mükemmel bir şekilde yakalıyor. "FUBAR" terimi, kontrolden çıkmış ve düzeltme umudu çok az olan veya hiç olmayan bir durumu tanımlayan bir kısaltmadır. FUBAR, Her Şeyi Onarabilecek Kadar Berbat anlamına gelir. Bazı durumlarda, Tüm Tanınmanın Ötesinde Berbat anlamına da gelebilir. İkinci Dünya Savaşı sırasında icat edilen bir askeri argodur ve ilk kaydedilen kullanımı 1944'te gerçekleşti.

Askeri argo, ciddi biçimde alt üst olmuş bir görevi anlatmak için hazırlanmıştı. Aynı zamanda, tam bir kaosa veya birkaç can kaybına yol açan bir olayı tanımlamak için de kullanılmıştır. Daha geniş bir ifadeyle, FUBAR, görünüşte çaresi olmayan korkunç sonuçları olan görevlere atıfta bulunmak için kullanılan bir argodur. FUBAR, Steven Spielberg tarafından yönetilen 1998 Amerikan destansı savaş filmi 'Er Ryan'ı Kurtarmak'ta Kaptan Miller (Tom Hanks) tarafından birkaç kez ünlü bir şekilde dile getirilmiştir. Anlamı daha sonra Teğmen Dewindt (Leland Orser) tarafından açıklanır.

Terim, adını taşıyan gösterinin ilk bölümlerinde hiç bahsedilmese de, FUBAR, Luke ve Emma'nın ilk görevini birlikte tanımlamak için kullanılabilir, çünkü CIA ajanları silah tüccarı Boro Polonia'ya maruz kalırken statüleri yükselir ve ikincisi kaçar. görevin başarısızlığı. Luke ve ekibinin görevleri sırasında sayısız başka "FUBAR" durumu ortaya çıkıyor. Ancak grup, bu zorlukları başarıyla aşarak üstesinden gelir ve Boro'yu yakalamaya adım adım yaklaşır.

Finalde Luke ve Emma, ​​sizin için mahvetmeyeceğimiz benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya. Ancak durum, Luke'un bunu "Onarılmayacak Kadar Berbat" olarak tanımlamasıyla sonuçlanır. Luke, FUBAR'ın bir uçurumla biten ve Luke ve ailesinin kendilerini gerçekten onarılamaz bir durumda bulduklarına işaret eden ilk sezonun son satırı olduğunu söylüyor. Bu nedenle, başlığın dizinin karakterleri, temaları ve hatta anlatısıyla mutlaka ilişkili olması gerekmez, ancak yine de hikayede abartısız bir önemi vardır.