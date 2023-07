AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Azerbaycan'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Azerbaycanlı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fuat Oktay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibariyle herhangi bir can ve mal kaybının olmaması en büyük tesellimizdir. Rabbim, bizleri her türlü afetlerden muhafaza eylesin."