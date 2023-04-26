Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale Millet Bahçesi, Bilim Merkezi ve Yahşihan Yenişehir Köprülü Kavşağı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu proje, Ankara'dan Sivas'a bölge illerine çağ atlatacak"

"Demiryolu ağı 13 bin 896, hızlı tren ağı 2228 kilometreye çıktı"

"Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye en üst ligdedir. Türkiye artık sadece bölgesinde değil dünyada liderliğe oynayan bir ülkedir"