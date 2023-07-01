AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Fuat Oktay yayımladığı mesajında, "Bugün Çaka Bey’den Barbaros Hayrettin Paşa’lara uzanan Türk denizciliğinin mirası, Türkiye’yi güçlü bir geleceğe taşımaktadır. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nda da mazimizden aldığımız güç ve gururla Mavi Vatan’ımızı korumaya devam edeceğiz. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.