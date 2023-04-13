FTX'in avukatı, şirketin kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried'ın yönetiminde yaşanan sorunların ardından şirketin geleceğini düşünmeye başladıklarını belirtti. FTX, kripto borsasını yeniden başlatma seçeneklerini paydaşlarla müzakere etmekte olup, bu konuda bir kararın çeyrekte verilebileceğini aktardı.

FTX müşterileri için kripto mevduatlarının kilitlendiği dava sürecinde yeniden başlatmanın ne anlama gelebileceği hakkında ayrıntılar paylaşıldı. Avukatlar, FTX'in 7,3 milyar dolarlık nakit ve likit kripto varlığını geri kazandığını duyurdu.

FTX, Kasım 2022'de iflas etmiş ve CEO Bankman-Fried'ın istifa ettiği açıklanmıştı. Bankman-Fried, Aralık 2022'de ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alındı ve 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

ABD'li federal savcılar, Bankman-Fried'ı 1 milyar doların üzerinde değere sahip kripto para birimine sahip hesapların dondurulmasını çözmek için Çinli yetkililere 40 milyon dolar rüşvet vermekle suçladı. Ancak Bankman-Fried, rüşvet suçlamalarını reddetti.