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Freiburg ise 47 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada bulunuyor.

Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 58'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Bavyera ekibi müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Bayern Münih, 51. dakikada Matthijs de Ligt'in attığı golle 1-0 öne geçti.

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Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 27. haftasında Europa Park Stadı'nda Freiburg'a konuk oldu.