Freiburg Bayern Münih maç sonucu.
Freiburg Bayern Münih maç özeti izle.
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Freiburg'u 1-0 yendi.
Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 27. haftasında Europa Park Stadı'nda Freiburg'a konuk oldu.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Bayern Münih, 51. dakikada Matthijs de Ligt'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Bavyera ekibi müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 58'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Freiburg ise 47 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada bulunuyor.
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