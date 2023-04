Huawei, yepyeni amiral gemisi HUAWEI FreeBuds 5 open-fit TWS kulaklıkları Türkiye’de ön satışa sunuldu. FreeBuds 5'in kusursuz kıvrımları, yüksek çözünürlüklü sesi, uzun pil ömrü ve akıllı ses bağlantısı, onu özellikle modaya uygun ve zahmetsizce kullanılabilir ürünler isteyen genç dinleyiciler için mükemmel bir arkadaş haline getiriyor.

HUAWEI FreeBuds 5, konforu ve estetik çekiciliği en üst düzeye çıkaran aerodinamik bir tasarıma sahip. Kulaklıkların fütüristik damlacık şeklindeki tasarımı, on binlerce ergonomik simülasyonun ve yüzlerce optimizasyonun sonucu olarak çift C kıvrımlarının kulakların dış hatlarına uymasını sağlıyor. Damlacık şeklindeki tasarım, kulaklıklar ile kulaklar arasında daha geniş bir temas alanı sağlayarak gerginliği azaltarak nefes alabilen bir kullanım deneyimi sunuyor. Yay şeklindeki gövde, bir kulaklığa dokunulduğunda basıncın eşit olarak dağıtılmasını sağlıyor, böylece etkileşimler çevik ve zahmetsiz oluyor.

Uçtan uca Yüksek çözünürlüklü Ses

Kulaklıkları kulaklık yapan şey hoparlörlerdir ve HUAWEI FreeBuds 5, düşük tonların sizi uçurmasını sağlamak için bas turbo teknolojisi ile donatılmış ultra mıknatıslı dinamik bir sürücüye sahip olarak bu alanda da etkileyicidir. 16 Hz'e kadar düşen bas tonları üretir. Çift devreli mıknatıslar sayesinde frekans tepkisi önceki nesil ürüne göre %50 daha yüksektir. Üçlü uyarlanabilir EQ, kulak kanalı şekli, kullanım durumu ve ses seviyesinden kaynaklanan farklılıkları ortadan kaldırmak ve sürekli olarak mükemmel ses kalitesi sağlamak için ses kalitesini 100 Hz'den 2000 Hz'e kadar gerçek zamanlı olarak optimize eder.

FreeBuds 5, L2HC ve LDAC kodeklerini destekler ve hem HWA hem de Hi-Res Audio Wireless tarafından onaylanmıştır. Kulaklıklardaki ses aktarım hızı 990 kbps'ye kadar çıkmaktadır ve saf yüksek kaliteli ses için 96 kHz/24 bit HD ses desteklenmektedir.

Gelişmiş Konfor için Open-Fit ANC

HUAWEI FreeBuds 5, kulak şekline ve kullanım durumuna göre uyarlanabilen üç mikrofonlu hibrit gürültü engellemeyi destekler. Akıllı dinamik ANC ile kulaklıklar ortam gürültüsünü tanımlayabilir ve gürültü engelleme modunu gerçek zamanlı olarak ayarlayabilir.

Kulaklıkların üç mikrofonlu dizilimi, aramalar sırasında gürültüyü engellemek için derin nötr ağ (DNN) algoritmasıyla birlikte çalışır, böylece metroya bindiğinizde, hareketli bir kafede oturduğunuzda veya kalabalık bir caddede yürürken yüksek sesle ve net bir şekilde duyulursunuz.

FreeBuds 5, kişiselleştirilmiş açılır pencere, ses hizmeti widget'ları, ses bağlantı merkezi ve EMUI13 ve AI Life uygulaması tarafından desteklenen bir dizi sorunsuz, akıllı etkileşim ile birlikte gelir.

Gelişmiş Pil Ömrü ve Hızlı Şarj

Kulaklıklar tam şarjla 30 saat gibi şaşırtıcı bir süre kullanılabiliyor ve 5 dakikalık hızlı bir şarj, önceki nesle göre %200 daha hızlı bir şarj oranıyla 2 saate kadar dinlemeyi destekleyebiliyor.

Cihazınızla Uyumlu

HUAWEI FreeBuds 5, herhangi bir iOS veya Android akıllı telefona bağlanabilir. Kolay eşleştirme mekanizması, kullanıcıların hangi sistemi desteklediğine bakılmaksızın Bluetooth kullanan herhangi bir cihazda Huawei kulaklıkların mükemmel ses kalitesini deneyimlemelerine olanak tanır. Huawei'nin yenilikçi teknolojisi, her zaman, her yerde ve her cihazda en rahat dinleme deneyimlerini sağlar.

HUAWEI FreeBuds 5, Seramik Beyazı ve Buz Grisi renk seçenekleriyle, HUAWEI Online Mağazasında 2999 TL üzerinden ön siparişe açıldı. Ön sipariş süresi boyunca vade farksız 3 taksit fırsatı, 300 TL sepet indirimi ve akıllı telefon, akıllı saat, tablet ve dizüstü bilgisayar kategorilerindeki seçili ürünlerle birlikte alımda 300 TL ekstra indirim fırsatıyla kullanıcılarıyla buluşuyor.

