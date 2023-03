24 - 26 Mart 2023 tarihleri arasında Volkswagen Arena’da gerçekleşen FIRST® Robotics Competition (FRC) Istanbul Regional 2023 yarışmasına Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çin, Hindistan, Kosova ve Türkiye’den 52 takım; robotları, mühendislik çalışmaları, iş planları ve sosyal sorumluluk projelerini sergiledi; FIRST® Robotics Competition kuralları çerçevesinde yaptıkları robotları ile de yarışmanın 2023 sezonu oyunu olan ve HAAS’ın tema sponsorluğunda gerçekleşen Charged UpSM yarışmasında teknik becerilerini sergilediler. FRC, öğrencilerin bir yıl boyunca bir robot tasarlama, inşa etme ve programlama sürecinde yer alarak her sene farklı bir tema etrafında düzenlenen yarışmada diğer takımlarla birlikte kendilerini geliştirmelerine olanak sağlar. Yarışmanın amacı, STEM becerilerini geliştirme fırsatı sunarak, öğrencileri ileri teknolojilere yönlendirerek ve gelecekteki mesleklerinde başarılı olmalarına yardımcı olmaktır. FRC, takım çalışması, işbirliği, yenilikçilik, saygı ve topluma katkı gibi değerleri teşvik eder. Bu değerler, öğrencilerin sadece STEM alanında değil, hayatlarının her alanında başarılı olmalarını sağlamak için de gereklidir. Fikret Yüksel Vakfı, FRC’nin değerli fırsatlar sunmasını ve öğrencilerin başarılarına katkıda bulunmasını gururla destekliyor. Ödüller, yarışmada takımların robotlarının tasarımı, performansı, stratejisi, inovasyonu ve toplumsal katkısı gibi farklı kategorilerdeki başarılarına göre verilir. Bu ödüller, takımların yarışmada gösterdikleri çaba ve başarılarının takdir edilmesi için verilir. Ayrıca, yarışmanın ruhuna uygun olarak, takım çalışması, profesyonellik, etik davranış ve saygı gibi değerleri teşvik etmek amacıyla bazı özel ödüller de verilmektedir. Bunlar arasında, FIRST Impact Ödülü gibi oldukça özel bazı ödüller yer almaktadır. Melis Alsan, 6431 Nokta Parantez takımının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FRC Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandığı ve en prestijli ödül olarak kabul edilen “FIRST® Impact Award” ödülünü aldığı süreci anlatıyor. Takımın ödül yolculuğunda öncelikli hedeflerinin ödül kazanmak değil, çalışmalarından keyif almak olduğunu belirtiyor. Melis’e göre takımı ar-ge projeleri, okuldaki projeleri ve FRC takımı olarak yaptıkları her şey dahil olmak üzere, ödül kazanmak amacıyla çalışmadılar. Takımın hazırlık sürecinde en zorlu kısmının fikir aşaması olduğunu belirten Alsan, yaratıcı ve farklı bir sunum hazırlamak istediklerini ve FIRST®’ün bilim ve teknoloji alanında yaptığı ufuk açıcı çalışmaları daha fazla insana yaymak istediklerini ifade ediyor. Takım, ödül kazanarak insanlara ilham kaynağı olmak istedi ve kendi projelerini dünyanın dört bir yanına götürerek insanları bilinçlendirdi ve eğitimler verdi. Alsan, geçmişte Chairman's Award olarak bilinen “FIRST® Impact Award” ödülünün, FRC'nin en prestijli ödülü olduğunu söylüyor. Takım, ödül kazandıktan sonra ilk mezunlarını arayarak takımla bağlantılarını sürdürdü ve mezunlarının da takımla ilgilenmeye devam ettiğini belirtiyor. Alsan, son olarak, FIRST® topluluğunun gerçekten dostane ve ihtiyacımızı gözeten insanlarla dolu olduğunu vurgulayarak, herkesi bu topluluğa katılmaya davet ediyor. Yarışma, dünya çapında da ilham verici ve hayatları değiştiren bir organizasyon olarak yoluna devam ediyor. Shanghai Qibao Dwight Lisesi takımından Joyce Yang için ise FRC, hayatlarını değiştiren bir deneyim oldu. "Gerçekten iyiydi, tek sorun Türkçe anlayamıyor olmamızdı. Ancak herkes son derece yardımcı oldu ve Türkiye'de yarışmanın harika olduğunu düşünüyoruz." Yang, FRC'nin iletişim becerilerini geliştirme ve hatalarla başa çıkma konusunda kendisine yardımcı olduğunu da söylüyor. "FRC'de hatalar yapmak kolaydır, ancak onlardan dersler çıkarmayı da öğrendim. yarışmadan sonra hatalarımı daha iyi anladım ve tekrarlamayacağım." FIRST® Robotics Competition’da yarışma galipleri haricinde verilen ödüllerden bir diğeri de Dean’s List ödülüdür. 6989 Kaiser Robotics takımından Alisa Kurun ve 7285 Beşiktaş Rsports takımından Yiğit Kasakolu, bu yılın finalistleri olarak seçildiler. Bu prestijli ödül, takımlarına üstün liderlik ve özveri gösteren, yarışma içinde ve dışında topluma etki eden bir öğrenciye verilir. Alisa, takım arkadaşları tarafından aday gösterildi ve finalistler arasından seçilerek ödülün sahibi oldu. Ödül kazanması konusundaki hisleri sorulduğunda Alisa şunları söyledi: "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Takım arkadaşlarımın beni aday göstermeleri sayesinde bu ödülü aldım. Beni aday gösterdikleri ve kaptanları olarak gurur duydukları için onlara minnettarım. Ödülü kazanmama gerçekten katkıda bulunan şey, yarışma içinde ve dışında her şeyi sevgiyle yaptığımız ve FIRST'in gerçek ruhunu hissetmemizdi. FIRST'in bir parçası olmaktan gurur duyuyorum ve bu yarışma sayesinde hayatımın en iyi deneyimlerinden bazılarını kazandım. Teşekkür ederim, çok mutluyum." Dean’s List ödülü, takımının üstün bir üyesi olarak aday gösterilen ve takımına ve topluma önemli etkileri olan bir öğrenciye verilir. Alisa, takımına mükemmel bir kaptan, mentor ve abla olarak liderlik ettiği için bu ödülü kazandı. Her zaman herkesin olumlu bir deneyim yaşamasını ve mümkün olduğunca çok şey öğrenmesini sağlamaya odaklandı. Bireylerin üretken toplum üyeleri olabilmeleri için kendini geliştirmenin önemli olduğuna inanıyor. Alisa’nın diğer öğrenci arkadaşlarına verdiği tavsiye ise kendilerini ve topluma etkilerini sürekli olarak geliştirmeleri yönünde. Alisa ayrıca mezun olduktan sonra bile FIRST® ile ilgili olmaya ve FIRST®’ün misyonunu yaymaya yardımcı olmak için gönüllü olmaya teşvik ediyor; ona göre FIRST® herkesin bir parçası olması gereken bir yolculuk ve bu yola çıkan kimse hiçbir zaman vazgeçmemeli. Bu ödül, yarışmaya katılan tüm takımların genç üyelerinin liderlik becerilerini ve FIRST ruhunu yansıtan bir ödüldür. Finalistleri tebrik eder, bu ve diğer ödülleri almaya hak kazanan diğer takımları da kutlarız. İşte ödül kazanan ekipler ve kişilerin listesi:

FIRST® Impact Ödülü – 6431 Nokta Parantez, Hisar Okulları

Engineering Inspiration Ödülü – 8159 Golden Horn

Rookie All Star Ödülü – 9077 The Crown, İstanbul Atatürk Fen Lisesi

Woodie Flowers Finalist Ödülü – Mertcan Gür (2905 Sultans of Türkiye, Darüşşafaka Eğitim Kurumları)

Dean’s List Finalist Ödülü – Alisa Kurun (6989 Kaiser Robotics, Alman Lisesi)

Dean’s List Finalist Ödülü – Yiğit Kasakolu (7285 Beşiktaş Rsports)

Winners – 9077 The Crown, İstanbul Atatürk Fen Lisesi

Winners – 7748 Techtolia Robotics, Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Winners – 8015 The Cheetahs, Shanghai Qibao Dwight High School

Finalists – 7285 Beşiktaş Rsports

Finalists – 6436 Pars Robotics, Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesi

Finalists – 8240 Atatürk Robotics, Doktor Vasif Topçu Fen Lisesi

Autonomous Ödülü sponsored by Ford – 7285 Beşiktaş Rsports

Creativity Ödülü sponsored by Rockwell Automation – 6024 R Factor

Excellence in Engineering Ödülü – 6436 Pars Robotics, Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesi

Gracious Professionalism Ödülü – 2905 Sultans of Turkiye, Darüşşafaka Eğitim Kurumları

Highest Rookie Seed – 9124 Gesto Robotic Team, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Imagery Ödülü in honor of Jack Kamen – 7748 Techtolia Robotics, Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Industrial Design Ödülü sponsored by General Motors – 6459 AG Robotik, ALKEV Okuları

Innovation in Control Ödülü – 6014 ARC, Robert Koleji

Judges’ Ödülü – 8173 Gear Zero, Brighton College

Quaility Ödülü – 9232 IBBTECH, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teknoloji Atölyeleri

Rookie Inspiration Ödülü – 9231 Haydarpasa Panthers, Haydarpaşa Lisesi

Team Spirit Ödülü – 8863 Anatolian Deaf Eternals Robotics, Ankara Anadolu Sağırlar Spor Kulübü Derneği

Team Sustainability Ödülü – 6025 Adroit Androids, Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi

Türkiye’de bu yıl 3 yarışma olarak düzenlenen ve turnuvaları izlemek isteyen ziyaretçilere katılımın ücretsiz olduğu FIRST® Robotics Competition, 27-29 Mart 2023 tarihlerinde Bosphorus Regional ve 31 Mart - 2 Nisan 2023 tarihlerinde Haliç Regional olarak Volkswagen Arena’da devam ediyor.

Fikret Yüksel Vakfı Hakkında

Fikret Yüksel Vakfı 1998’de Darüşşafaka mezunu Fikret Yüksel tarafından eğitime destek vermek amacıyla kurulmuştur. Kar amacı gütmeyen ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları bağışçıları arasında bulunan vakfın Türkiye’deki hedeflerinden biri, daha fazla öğrencinin FIRST programlarına katılımını sağlayarak öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamaktır. Vakfın en büyük hedefi; Türkiye’de her lisede bir FIRST® Robotics Competition takımı görmektir.