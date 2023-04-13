1-Dönüşüm (Değişim-Metamorfoz)

Almanca özgün adı “Die Verwandlung” olan Dönüşüm, Franz Kafka’nın distopik kurgu türündeki uzun hikayesidir. Dönüşüm, 20.yüzyılın en önemli edebi eserlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Hikâyede olaylar, gezici bir pazarlamacı olan Gregor Samsa’nın uyandığında kendisini yatağında bir böceğe dönüşmüş bir halde bulmasıyla başlamış, bu olay ardından değişen yaşamını anlatmıştır.

2- Dava

Franz Kafka’nın distopik kurgu tarzındaki kitabı Dava, Bir sabah uyandığında kendisini sebebini anlamadığı bir suç nedeniyle dava edilmiş bulan Josef K. adlı kahramanın absürt durumunu konu edinir. 1962 yılından filme uyarlanan Dava eseri, dünya genelinde pek çok dile çevrilip yayınlanmıştır.

3-Bir Köpeğin Araştırmaları

21.Yüzyıl insanının yalnızlaşmasını daha o yıllarda öngörmüş, absürd fabllarında hayvanlara insan kostümü giydirmeden onların düşüncelerine ve dünyayı nasıl gördüklerine yer veren Kafka, Bir Köpeğin Araştırmaları eserinde hayatı deneyler ve araştırmalar yapan bir köpeğin gözünden anlatır. Bu eser ilk kez ölümünden sonra 1931 yılında yayımlanmıştır.

4- Şato

Şato, Franz Kafka’nın distopik kurgu eseridir. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun modern ulus devletlere ayrışmasının ertesinde yazılmıştır. Franz Kafka Şato eserinde geleneksel otoritenin nasıl bir düzene evrileceğini sorgular. Eser, Kadastrocu K.’nın profesyonel ve bireysel kimliğinin gizemli bir şato ve temsilcileri tarafından tanınması için verdiği beyhude mücadeleyi anlatır. Şato, Kafka’nın ölmeden önce dostu Max Brod’a teslim ettiği ve tamamlayamadığı eseridir.

5-Açlık Sanatçısı

Franz Kafka yakalandığı tüberküloz hastalığı nedeniyle ciddi yeme bozuklukları yaşamıştır. Ölüm döşeğindeyken bu sorunu nedeniyle Açlık Sanatçısı hikayesini yazmıştır. Kafka eserinde, bir kafeste günlerce aç kalarak şehrin göbeğinde gösteri yapan bir adamın öyküsünü anlatmaktadır.

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