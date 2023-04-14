Protestocular, Paris'teki belediye binası önünde toplandıktan sonra sokaklarda yürüyüşe geçti. Başkentin sembolik Cumhuriyet Meydanı'ndan geçen kalabalık, çöp bidonlarını devirerek ateşe verdi ve otobüs duraklarının camlarını kırdı. Göstericiler, "Paris ayağa kalk" şeklinde slogan attı.

Polis, protestoculara biber gazı ve copla müdahale etti. Yerel basın, Nantes kentinde polis ve göstericiler arasındaki tansiyonun yükseldiğini ve göstericilerin valilik binasına cam şişeler fırlattığını bildirdi.

16 Mart'ta başlayan kitlesel gösteriler, hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran yasa tasarısını oylama yapmadan Meclis'ten geçirme kararı üzerine başlamıştı. Ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanırken, polis gösterilere sert müdahalede bulundu. Şu ana kadar ülke genelinde düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.

Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyi'ne başvurmuştu. Konsey, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylarken, reforma ilişkin altı maddeyi tamamen veya kısmen reddetti

Kaynak:AA