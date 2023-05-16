1. Le Monde Gazetesinin Yunan Adaları Hatası: Atina'dan Tepki Geldi mi?

Fransız gazetesi Le Monde'un 14 Mayıs 2023 seçimleri sonuçlarına dair haberinde kullandığı Türkiye haritasına Yunan adalarını da eklemesi Atina yönetiminin tepkisine neden oldu. Diplomatik kaynaklara göre, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın talimatıyla Yunanistan'ın Paris Büyükelçisi Dimitrios Zevelakis gazete ile ivedilikle iletişime geçti ve haritanın yanlış olduğunu belirtti.

2. Yunanistan'ın Paris Büyükelçisi'nin Le Monde'a Tepkisi Ne Oldu?

Yunanistan'ın Paris Büyükelçisi Dimitrios Zevelakis, Le Monde gazetesine, yayınlanan haritanın yanlış olduğunu ve okur kitlesinde oluşabilecek kafa karışıklığını önlemek için haritanın derhal silinmesini talep eden bir mektup gönderdi. Gazetenin kısa süre sonra hatalı haritayı düzelttiği görüldü.

3. Ege Adaları Meselesi Türkiye ve Yunanistan İlişkilerini Nasıl Etkiliyor?

Ege'deki adalar ve adaların silahlandırılması meselesi, Türkiye ve Yunanistan arasında sürekli bir anlaşmazlık konusu olmuştur. Bu durum, iki ülke arasındaki ilişkileri zaman zaman gerilimli bir hale getirebiliyor. Le Monde gazetesinin harita hatası, bu hassas konuda dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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