Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli yayınlarıyla tanınan Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun son sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlıktan nasibini almamış rezil Charlie Hebdo, Türk milletine hakaret etmeye devam ediyor. Unutmayalım! Kötülüğe methiye düzenler, her zaman kendi nefret ve fesatlıklarında boğulurlar. Asıl ibretlik olan, Türk milletinin özgür iradesini çeşitli oyunlarla alt edemeyenlerin çaresizce kadere bel bağlamalarıdır." ifadelerini kullandı.

Derginin bugünkü sayısının kapağında, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir küvet içinde çizilmiş ve Cloclo lakaplı Fransız şarkıcı Claude François'in banyo yaparken elektrik akımına kapılarak ölmesine atıfta bulunulmuştu. Çizimin yanına "Cloclo gibi, bizi ondan sadece kader kurtaracak." ifadesi yazılmıştı.

ALTUN'DAN DA KARİKATÜRE TEPKİ GELDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa’da yayımlanan Charlie Hebdo dergisindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karikatürüne tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu.

Anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs seçimlerinde elde ettiği büyük başarı, bu şeref yoksunlarının da uykularını kaçırmış, hastalıklı ruh hallerini ortalığa saçıp kinlerini, nefretlerini kusmalarına vesile olmuş. Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum: Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan’ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz. Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, düşmüş oldukları bu çaresizlikte debelenirlerken onlara acıyan gözlerle bakıyoruz” ifadelerini kullandı. (AA)