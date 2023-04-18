Ön kapağında Fransa Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi ve Vakıf Hayatından Sorumlu Devlet Bakanı Marlène Schiappa’nın yer aldığı Playboy dergisi üç saat içinde tükendi. Schiappa’nın dergide yer aması tartışmalara neden olmuştu, ancak dergi istediği amaca ulaşmış görünüyor ve satışlarında yeni bir başarıya imza atıyor. Playboy yönetmeni Jean-Christophe Florentin pazartesi günü Paris’te France Info isimli radyo istasyonunda, 60 bin tane derginin daha yeniden basıldığını söyledi. Normalde bir sayıdan yalnızca yaklaşık 30 bin kopya satılırken, bu sayıya olan ilgi dikkat çekti. Başbakan Elisabeth Borne daha önce dergide yer alma kararının özellikle içinde bulunulan dönem nedeniyle hiç de uygun olmadığını söylemişti. Ancak birçok siyasetçinin eleştirisine rağmen, derginin yayınlandığı gün 100 bin adet çıkan özel sayısı üç saat içinde tükendi. Schiappa’nın dergide yer almasının eleştirilmesinin en büyük nedeni ise Fransa’da Emmanuel Macron’un emeklilik yaşını yükseltme kararının ardından Paris’te büyük çaplı isyanların yaşandığı bir döneme denk gelmesi. Kadın hakları aktivisti Sandrine Rousseau da toplumsal gerilim göz önüne alındığında zamanlamayı sorgulayarak şunları söyledi: “Kadın bedeni her yerde teşhir edilebilmeli, bunda bir sorunum yok ama sosyal bir bağlam var.” Derginin editörü ise, Schiappa’nın Macron’un kabinesindeki bakanlar arasında “Playboy’a en uyumlu bakan olduğunu söyledi.