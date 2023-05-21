Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tur oylama süreci başladı. Ancak, Fransa'da yaşayan Türk seçmenlerin oy kullanabileceği yerlerden biri olan Lyon'daki Diyanet Camii'nde kurulan sandık, ülkede tartışmalara neden oldu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin Lyon'daki camiinde kurulan sandığın, Fransız yasalarına göre hapis ve ağır para cezası gerektiren bir suç olduğu belirtiliyor. Diyanet’e ait yerde sandık kurulması, Fransa'nın yeni değiştirilen “Bölücülük Yasası” ile “Laiklik İlkeleri”ne de aykırı olduğu belirtiliyor.

Le Monde gazetesi, durumu "Türk hükümetine bağlı kurum Diyanet’e, ibadet yerlerinde siyaset yapılamayacağı ilkesine aykırı olarak sandık kurdular" şeklinde yorumladı. Fransa'da bu durumun cezasının 1 yıl hapis ve 15 bin Euro para cezası olduğunu belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ikinci turda da aynı yerde oy kullanılabileceğini belirtti. Yurt dışı seçim sitesinde adres, "Lyon Başkonsolosluğu. Lyon DİTİB, 72 Rue Paul et Marc Barbezat, 69150 Decines-Charpieu. Lyon- Fransa" olarak belirtildi.

Le Monde, 2021’de çıkarılan bölücülük yasasını ihlal ederek ibadet merkezine sandık kurulduğunu belirtti. İçişleri Bakanlığı'na bu seçimin yasa dışı olduğu yönünde itirazlar geldiği belirtildi.

Gazete, durumun 2021'de kabul edilen “Bölücülük Yasası”nın 84. maddesine aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca, laiklik yasasının da çiğnendiğini ve genellikle ibadet amacıyla kullanılan binalarda siyaset yapılamaması ilkesinin çiğnendiğini vurguladı.

Konunun, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e iletildiği ve bu duruma nasıl izin verildiğinin belirsiz olduğu belirtildi. Le Monde'un manşetinden sonra Fransa hükümetinin de harekete geçmesi bekleniyor. Oy verme işlemi 24 Mayıs akşamına kadar devam edece

Yenigün Haber Merkezi