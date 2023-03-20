Topraksız tarım ile sürdürülebilirliğe katkı

İflas eden Silikon Vadisi Bankası için teklif verme süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu zor günlerde tüm dostlarımızın sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız

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Önergelerden biri 287 milletvekilinin oyunu alırsa Başbakan Elisabeth Borne'un, istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunması gerekecek.

Fransa 'da Ulusal Meclis, öğleden sonra hükümete karşı iki gensoru önergesini görüşecek.

Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), 21-22 Mart'ta hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle hava yolları şirketlerinden bu tarihlerde Marsilya ve Paris'teki Orly havalimanlarında uçuşlarının yüzde 20'sini iptal etmelerini istedi.

Rennes kentinde de göstericiler, bir yolu ve kente giriş çıkışların gerçekleştirildiği kavşağı trafiğe kapattı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Genel İş Sendikası (CGT) flamaları taşıyan reform karşıtları, Versay İstasyonu civarında raylara çıkarak tren seferlerini engelledi.