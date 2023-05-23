Fransa'da Kısa Mesafe Uçuşlara Ne Oldu?

Fransa, iklim değişikliği ile mücadele adına, trenle iki buçuk saatten daha kısa sürede ulaşılan kısa rotalarda iç hat uçuşlarını resmi olarak yasakladı. Havayolu şirketlerinin itirazlarına rağmen yürürlüğe giren bu yasa, karbondioksit emisyonlarını azaltmayı hedefliyor.

Hangi Yolculuklar Yasak Kapsamında?

Yasak, özellikle Paris ile Nantes, Lyon ve Bordeaux gibi bölgesel merkezler arasındaki hava yolculuklarını etkileyecek. Ancak bu durum bağlantılı uçuşları etkilemeyecek. Trenle üç saatte ulaşılan Paris ve Marsilya arası uçuşlar da yasak kapsamında.

Yasa Ne Getiriyor?

Yasa ayrıca, bu güzergahlar üzerindeki tren seferlerinin, normalde hava yoluyla seyahat edecek yolcuların ihtiyaçlarını karşılayacak ve yolcu sayısındaki artışı karşılayabilecek şekilde sık, zamanında ve yeterince bağlantılı olması gerektiğini belirtiyor.

Havayolu Şirketlerinin Tepkisi Nasıl?

Avrupa Havayolları Endüstri Grubu (A4E) Geçici Başkanı Laurent Donceel, hükümetlerin havayolu emisyonlarına "sembolik yasaklar" getirmek yerine "gerçek ve önemli çözümleri" desteklemesi gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte, A4E, 2050 yılına kadar fosil olmayan kaynaklardan jet yakıtına geçiş ve pille veya hidrojenle çalışan uçakların kullanılmasını içeren kendi net sıfır karbon emisyonu stratejisi olduğunu açıkladı.

Yenigün Haber Merkezi