Fransa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, emeklilik yaşının 2 yıl uzatılmasını içeren reforma karşı çıkanlar ülke genelinde gösteriler düzenliyor. Başkent Paris başta olmak üzere, Strazburg, Marsilya, Toulouse, Vannes, Rouen ve Rennes dahil birçok kentte reform karşıtı kitlesel eylemlerin 13'üncüsü başladı.

Fransa'da büyük sendikaların çağrısıyla gerçekleştirilen gösterilerde güvenliği sağlamak için 5 bini Paris'te olmak üzere toplamda 12 bin polis görev yapıyor. Göstericilerin, geçtiğimiz hafta da sokaklara dökülmüş ve birçok kentte çatışmalar yaşanmıştı. Bu nedenle göstericilerin gözündeki polis şiddeti ve polisin göstericilere yönelik sert müdahalesi tartışma konusu oldu.

Ülke genelinde 1 milyondan fazla kişinin katılması beklenen gösterilerde güvenliği sağlamak için ülke genelindeki birçok polis teşkilatı seferber edildi. Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP, gösteriler nedeniyle birçok tren ve metro istasyonunu kapattı. Ayrıca grev ve gösterilerden kaynaklı hava yolu ulaşımında yüzde 25-33 civarında aksama yaşanması bekleniyor.

Gösterilerin örgütleyicileri, Fransa hükümetinin emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesine yönelik reform tasarısına karşı çıktıklarını ve bu nedenle gösterileri düzenlediklerini açıkladı. Sendikalar, tasarıya karşı mücadelelerini sürdürerek reformun yürürlüğe girmesini engellemek istiyorlar.

Fransa'nın emeklilik sistemini değiştirmeye yönelik planı, ülkedeki toplumsal çekişmelerin önemli bir unsurunu oluşturuyor. Hükümetin, emeklilik yaşı konusunda yapmaya çalıştığı değişiklik, birçok vatandaşın hayatını zorlaştıracak ve toplumun farklı kesimlerinde tepkiyle karşılanacak gibi görünüyor.

Protestoların ve gösterilerin başlamasından bu yana, polis ve göstericiler arasında sert müdahalelerin yaşandığı birçok olay meydana geldi. Aşırı sol ve sağcı grupların provokasyonlarında bazı göstericilerin şiddet olaylarına karıştığı bildirildi.

Ülkenin en büyük sendikalarından CGT Genel Sekreteri Sophie Binet, hükümete, gösteriler

Fransa'da 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Göstericiler, emeklilik yaşının 2 yıl uzatılmasını içeren yasa tasarısına karşı çıkıyorlar ve hükümeti tasarıyı geri çekmeye çağırıyorlar. Ayrıca, göstericiler daha önce de sık sık hükümetin ekonomik politikalarına ve işçi haklarına yönelik reformlara karşı protesto eylemleri düzenlediler.

Bu son protestoların güvenliği sağlamak için Paris'te 5 bin, ülke genelinde toplamda 12 bin polis görev yaptı. Gösterilerde ayrıca, grev ve gösteriler nedeniyle hava yolu ulaşımında yüzde 25-33 civarında aksama yaşandığı bildirildi.

Bu arada, Fransa'nın en büyük sendikalarından CGT Genel Sekreteri Sophie Binet, hükümete, gösterilerde polisi kışkırtmama çağrısı yaptı. Önceki birçok gösteride aşırı sağcıların ve sivil giyimli polislerin göstericilere karışarak provokatif eylemlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Fransa'daki emeklilik reformu, 16 Mart'ta kitlesel gösterilerin başlamasına neden oldu. Hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan meclisten geçirme kararı alması protestoları tetiklemişti. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşandı. Anayasa Konseyi, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurulması üzerine, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onayladı, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetti. Yasa tasarısı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.