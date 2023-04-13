Paris, Nantes, Rennes ve Toulouse gibi Fransız şehirlerinde hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı. Paris'teki göstericiler, Opera Meydanı'ndan Bastille Meydanı'na kadar yürüyerek, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u emekli edelim" yazılı pankartlar taşıdı ve "Çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "Ayağa kalk Paris" ve "Macron, seni gelip evinden alacağız" sloganları attı.

Gösteriler sırasında bazı esnaf kepenk kapattı, vitrinlerini korumak için önlemler aldı ve bankalar da bankamatiklerini güvence altına aldı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği gösterilerde, protestocular çöp bidonlarını ateşe verdi ve otobüs duraklarının vitrinlerini kırdı. Polis, göstericilere biber gazı ve copla müdahalede bulundu.

Fransız basını, resmi kaynaklara dayandırdığı verilere göre, Paris'teki gösterilerde 1'i gösterici 10'u polis olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı ve 47 kişi gözaltına alındı. İtfaiye görevlisi Nathan Normand, mevcut emeklilik sisteminin değiştirilmesiyle ilgili endişelerini dile getirerek, 59 yaşındaki itfaiyecilerin yanan daireler için 15 katlı binaya çıkarılmasının ne kadar sorumlu olduğunu sorguladı.

Genel İş Sendikası (CGT), ülke genelinde yaklaşık 280 noktada düzenlenen gösterilere 1,5 milyon kişinin katıldığını açıkladı. Hükümetin emeklilik reformuna yönelik tepkiler, Fransa genelinde devam ediyor.

Kaynak:AA