Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Milletvekili Mathilde Panot, reformun adaletsiz ve meşru olmadığını savunarak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu reformu yürürlüğe koymaması gerektiğini belirtti. LFI partili eski cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon ise reforma karşı mücadelenin devam ettiği mesajını verdi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin eski cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, halkın referandumun geri çekilmesini sağlayacak değişimi yapabileceğini ifade etti. Fransa Komünist Partisi (PCF) Genel Sekreteri ve milletvekili Fabien Roussel, halkı 1 Mayıs'ta sokağa çıkmaya çağırdı. Sosyalist Parti (PS) ise emeklilik reformu yürürlüğe girdiğinde, bunu bozmak için meclise tasarı sunacaklarını açıkladı.

Önde gelen sendikalar ise Anayasa Konseyi'nin kararına tepki göstererek, iktidarın hiçbir toplantı talebini kabul etmeyeceklerini ve 1 Mayıs'ta eylem çağrısı yaptıklarını belirtti.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, reforma ilişkin tasarının demokratik sürecini tamamladığını belirtti. Fransız BFMTV kanalı ise hükümetin emeklilik reformunu bu hafta sonu yürürlüğe koymayı planladığını aktardı.

Kaynak:AA